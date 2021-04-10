Diylarbakır'Da MHP'lilere silahlı saldırı...

Diyarbakır'da MHP'li yöneticiler Şevket Toprak ve Ekrem Zazaoğlu'nun bulunduğu araca saldırı düzenlendi. Toprak ve Zazaoğlu yara almadan kurtulurken, saldırı ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Son dakika haberi... Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Fırat Mahallesi Gaziler Caddesi'nde MHP'li yöneticilere saldırı düzenlendi.

İddiaya göre, otomobil ile seyir halinde olan MHP İl Başkan yardımcıları Şevket Toprak ve Ekrem Zazaoğlu'nun aracının önüne kimliği belirsiz bir kişi atladı.

Otomobilin durması ile arkadan birkaç el atış edildi. Mermiler otomobil isabet ederken, il başkan yardımcıları yar almadan kurtuldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis saldırı ile ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

MHP'nin izlediği politikalardan rahatsız olup MHP'ye saldıranlara tepki gösteren MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, MHP'nin varlığından rahatsız olan Türk düşmanlarının taş attıkları yere dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

ALÇAKÇA SALDIRILARINIZ SIĞINDIĞINIZ HER YERDE İFŞA OLACAK

MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ''Bizi öylece üç kuruşluk adamlar yok edecekmiş. Tehdit ve hayasizlıkları tavan yapmış. Ne çok koymuş, MHP'nin bu topraklardaki varlığı alçaklara, fetocu hainlere. Dün bizde yer edinip ifşa olunca def edilenler, eviniz camdan taş attığınız yere dikkat edin. Kime itlik ettiğinizi biliriz. Türk milletine düşmanlığınız tarifsizdir. Ne oldu? Bu topraklarda Türk evladının sesi sizi rahatsız mı etti? Verdiğimiz rahatsızlıktan memnunuz. Şimdi iftiralarınız Allah katında sizi buluyor. Alçakca saldırılarınız, sığındığınız her yerde ifşa olacak.'' dedi.