DİYARBAKIR MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU: 16 GÖZALTI
Diyarbakır merkezli, 15 ilde FETÖ'nün kadın yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonla 16 şüpheli gözaltına alındı.
DİYARBAKIR,()
DİYARBAKIR MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU: 16 GÖZALTI Diyarbakır merkezli, 15 ilde FETÖ'nün kadın yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonla 16 şüpheli gözaltına alındı. DİYARBAKIR,()
05 Aralık 2018 Çarşamba 09:54
DİYARBAKIR MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU: 16 GÖZALTI
Diyarbakır merkezli, 15 ilde FETÖ'nün kadın yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonla 16 şüpheli gözaltına alındı.
DİYARBAKIR,()
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