DİYARBAKIR'DA TERÖRİSTLERİN SIĞINAK VE MEVZİLERİ İMHA EDİLDİ

DİYARBAKIR'In Hazro, Lice ve Kulp ilçelerinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'lıların kullandığı belirlenen 7 sığınak ve mevzide silah mühimmat ve yaşamsal malzemeler ele geçirildi.
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DİYARBAKIR'In Hazro, Lice ve Kulp ilçelerinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'lıların kullandığı belirlenen 7 sığınak ve mevzide silah mühimmat ve yaşamsal malzemeler ele geçirildi. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR DİYARBAKIR,()-
06 Şubat 2019 Çarşamba 09:28
DİYARBAKIR'In Hazro, Lice ve Kulp ilçelerinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'lıların kullandığı belirlenen 7 sığınak ve mevzide silah mühimmat ve yaşamsal malzemeler ele geçirildi.
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