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Diyarbakır'da terör saldırısı: 1 korucu şehit, 3'ü korucu 4 yaralı

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde, güvenlik korucularının da içinde bulunduğu  odun taşınan kamyona, PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda, 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 3'ü güvenlik korucusu, 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da terör saldırısı: 1 korucu şehit, 3'ü korucu 4 yaralı

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde, güvenlik korucularının da içinde bulunduğu  odun taşınan kamyona, PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda, 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 3'ü güvenlik korucusu, 4 kişi yaralandı.

Kulp ilçesine bağlı Bayir köyü yakınlarında topladıkları odunları ilçe merkezine getiren ve içinde güvenlik korucuların bulunduğu kamyona, seyir halindeyken PKK'lı teröristler tarafından pusu kuruldu. Açılan ateş sonucu 1 güvenlik korucusu şehit olurken, 3 güvenlik korucusu ve 1 sivil yaralandı. Yaralılar, Kulp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırıdan sonra bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kulp ilçesindeki saldırıyla ilgili Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, teröristlerin saldırısında 1 güvenlik korucusunun şehit oldu, 2'si ağır 4 korucu ile 1 emekli korucu ve 1 sivilin yaralandığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Diyarbakır İli Kulp İlçesi Taşköprü Köyü Kuyucak mezrası bölgesinde yasal olarak kesilen odunları kamyonla Kulp ilçesine taşımakta olan 7 kişilik Güvenlik Korucularına, 1 grup terörist tarafından 03 Nisan 2018 Salı günü saat 16.50 sıralarında gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda, 1 güvenlik korucusu şehit olmuş, 2’si ağır olmak üzere 4 güvenlik korucusu ile 1 emekli güvenlik korucusu ve 1 sivil vatandaş toplam 6 kişi yaralanmıştır. Yaralanan Güvenlik Korucuları bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan Güvenlik Korucularımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz. Yaralanan güvenlik korucularımıza ve vatandaşımıza da acil şifalar dileriz. Olayı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılmıştır."


 

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