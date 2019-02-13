Diyarbakır'da halk otobüsü ile minibüsü çarpıştı: 13 yaralı

Diyarbakır'da belediyeye ait yolcu otobüsü ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada, 2'si ağır, 13 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüleri öğrenilemeyen büyükşehir belediyesine ait 21 BS 832 plakalı yolcu otobüsü ile özel bir okula personel taşıyan 21 S 0949 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Savrulan araçlar, bir okulun bahçesine çarparak durabildi. Kazada, her iki araçta bulunan 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle okulun bahçe duvarının bir bölümü yıkılırken, araçlarda ise hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Belediye otobüsü ile çarpışan servis aracı

- Yere saçılan araç parçaları

- Servis aracının içi

- Polis ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,)

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