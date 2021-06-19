Diyarbakır'da AK Parti binasına saldırı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, AK Parti il binasına molotof kokteyli ile yapılan saldırının ardından polis, yaya olarak kaçan şüphelinin yakalanması için ilçe genelinde geniş çaplı operasyon başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan polis, saldırgan M.E. ve ona yardım ettiği belirlenen Ş.B.'yi operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere Hani İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Çelik açıklama yaptı

AK Parti Sözcüsü Çelik, yaptığı açıklamada "Partimizin Diyarbakır Hani ilçe binasına yönelik saldırıyı lanetliyoruz. Her türlü provokasyonu yenecek güce sahibiz. Ak Parti dimdik ayaktadır. Ak Parti Diyarbakır teşkilatı dimdik ayaktadır. Ak Parti Hani ilçe teşkilatı dimdik ayaktadır.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin birliği ve dirliği için çalışmaya devam edeceğiz. Provokasyonları yene yene bugünlere geldik. Aynı iradeyle geleceğe yürüyoruz" ifadelerini kullandı.