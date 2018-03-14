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Diyanet ve ilahiyatlar harekete geçiyor
Diyanet ve ilahiyatlar harekete geçiyor
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Diyanet ve ilahiyatlar harekete geçiyor

KAMUOYUNDA tepkilere neden olan kadınlara yönelik bazı açıklamalar konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı ile İlahiyat Fakülteleri ortak çalışmalar yapacak. 

Diyanet ve ilahiyatlar harekete geçiyor
KAMUOYUNDA tepkilere neden olan kadınlara yönelik bazı açıklamalar konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı ile İlahiyat Fakülteleri ortak çalışmalar yapacak. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, son günlerde din adına açıklama yapanlara yönelik olarak tepkisini dile getirmesinin ardından Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ talimatıyla 81 il müftüsü Ankara’da bugün toplanıyor. Haymana ilçesindeki ilk günkü toplantıya Bozdağ’ın yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ta katılacak. 4 gün sürecek toplantıda Diyanet’in eksikleri masaya yatırılarak yeni dönemde Diyanetin nasıl daha aktif olacağı değerlendirilecek.

İlahiyat Fakültesi dekanları daha sonra 23 Mart’ta Malatya’da bir araya gelecek. Toplantıya Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katılacak.

Daha sonra Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş biraraya gelerek YÖK Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ortak bir çalıştay düzenlemesi ve işbirliği geliştirmesini isteyecek.
İlahiyat Fakültelerindeki kadın akademisyenlerde Diyanet İşleri Başkanlığı tarağından düzenlenecek ortak çalıştayda biraraya gelecek.

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