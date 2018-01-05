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DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

KAMU Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) Kadın Meclisi üyesi bir grup kadın, Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında suç duyurusunda bulundu.  KESK Kadın Meclisi üyesi bir grup kadın, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek...

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
KAMU Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) Kadın Meclisi üyesi bir grup kadın, Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında suç duyurusunda bulundu. 
KESK Kadın Meclisi üyesi bir grup kadın, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve başkanlığın sitesinde suç unsuru düzenlemelerin yapılmasında sorumluluğu bulunan kişiler hakkında şikayet dilekçesi sundu. 
Suç duyurusunun ardınan grup, adliye önünde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Grup adına açıklama yapan Hatice Şeker, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Çocuk istismarını, tacizi ve tecavüzü meşrulaştırdığını" öne sürdü. 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere yapılan suç duyurusu dilekçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Dini bilgiler bölümünde dini kavramlar başlığında "Nikah" tanımlamasına ve "buluğ" tanımlamasına yer verilerek "çocuk yaşta evliliklerin önlenmesi için çalışma yapması gereken Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilgili açıklamaları suç unsuru taşımaktadır" denildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile  başkanlığın sitesinde suç unsuru düzenlemelerin yapılmasında sorumluluğu bulunan kişiler hakkında "Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma", "Görevini kötüye kullanma" ve "Suç işlemeye tahrik" suçlarından haklarında dava açılması talep edildi. 

Görüntü Dökümü:
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-Hatice Şeker açıklama yaparken
-Genel ve detaylar

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