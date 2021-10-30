banner314

banner325

Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı'na 'Atatürk' tepkisi; Ali Erbaş görevden alınmalı

Cumhuriyet'in 98. Yılı'nın Cuma günün denk gelmesi ve Camilerde verilen Cuma Hutbesi tartışmaları neden oldu. Ali Erbaş görevden alınmalıdır BTP'den "Atatürk'süz hutbe"ye sert tepki

GÜNDEM 30.10.2021, 20:23 30.10.2021, 20:33 Murat Aydın
Diyanet İşleri Başkanı'na 'Atatürk' tepkisi; Ali Erbaş görevden alınmalı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü cuma hutbesinde Atatürk’ün adına yer vermeyen Ali Erbaş’ın görevden alınmasını istedi.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Sözcüsü Emre Polat tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanı, Ali Erbaş’ı derhal görevden almalı ve Türk milleti ile Atası arasında sorun teşkil eden böyle bir isim gündemimizden derhal çıkmalıdır” dedi.
BTP Sözcüsü Polat'ın yazılı açıklaması şöyle:
"Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tam da 29 Ekim’e denk gelen cuma günü hutbede, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ismini yine anmamış. 
Bu duruma inanın hiç şaşırmadık. 
Çünkü Ali Erbaş’ın hangi zihniyetle olduğunu 10 Kasım günü Fesli Cumhuriyet düşmanını ziyaret etmesinden ve yıllardır işgal ettiği koltukta sergilenen Atatürk düşmanlığından biliyoruz. 

Bu zihniyet bugün ortaya çıkan bir zihniyet olmayıp, bir asırdır Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü hazmedememiş ve düşmanlık edenlerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Diyanet  İşleri Başkanlığını İslamiyet’i, bu istismarcıların elinden kurtarmak için kurdu. 
Elinde kılıçla minbere çıkıp sahte şovlar yapanlar, elinde kılıçla Trablusgarp’ta, Çanakkale’de, Sakarya’da, Büyük Taarruz’da şehadete koşan Büyük Başkomutanı gizleyeceğini zannedecek kadar gaflet ve delalet içindedir.
Ali Erbaş sadece Yunan sevicisi Fesliyi ziyaret etmekle kalmayıp Atatürk’e kafir deme gafletinde bulunan ne idüğü belirsizleri de  minbere çıkarmıştı. 
15 Temmuz hain darbesinin en önemli ismi Adil Öksüz’ün tez hocalığı ve geçmişindeki diğer karanlık noktaları şimdilik detaylandırmayalım. Ancak Türk milletinin en hassas noktası olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk düşmanlığında bu derece tebarüz edenlerin Atatürk’ün bizzat kurduğu Diyanet’te bırakın başkanlığı, en alttaki kadrolarda dahi bir dakika bile durmaması gerekiyor.
Sayın Cumhurbaşkanı, Ali Erbaş’ı derhal görevden almalı ve Türk milleti ile Atası arasında sorun teşkil eden böyle bir isim gündemimizden derhal çıkmalıdır. 
Bu konunun takipçisi elbette biz olacağız. Çünkü bizler, “Atatürk vatandır, Atatürk bayraktır, Atatürk birleştirici harçtır” diyen Haydar Baş hocanın öğrencileriyiz. 
Merhum genel başkanımız gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dindar yönünü tüm delilleri ile ortaya koyunca Anıtkabir’e giden vatandaşlarımızın sayısında adeta patlama olmuştur. 
Ne demişti Haydar Hoca, “Anıtkabir’e abdestli gidin ve Atatürk’ün ruhuna Fatiha okuyun.” 
Bu durum tabii ki Cumhuriyet düşmanlarını, din istismarcılarını rahatsız edecektir.
Çünkü bizler Atatürk’e sahip çıktıkça, bu ülkeyi yok etmek isteyen güçler avucunu yalayacaktır. 
Tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de birlik ve beraberliğimizi yok etmek isteyenler çıkacaktır. 
Atatürk bizim ve  tüm Türk milletinin kırmızı çizgisidir. 
Lütfen artık kırmızı çizgimizi daha fazla zorlamayın."

#DiyanitİşleriBaşkanı #AliErbaş #hutbe #cuma #BTP #Sözcü #EmrePolat
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
15
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 30 Ekim 2021
İmsak 06:00
Güneş 07:25
Öğle 12:53
İkindi 15:43
Akşam 18:10
Yatsı 19:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Beşiktaş 11 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 11 16
10. Adana Demirspor 10 13
11. Sivasspor 11 12
12. Başakşehir 10 12
13. Gaziantep FK 10 12
14. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
15. Kayserispor 10 11
16. Kasımpaşa 11 9
17. Giresunspor 10 9
18. Antalyaspor 10 9
19. Göztepe 10 8
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Bandırmaspor 11 21
4. Eyüpspor 10 20
5. Erzurumspor 10 19
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Boluspor 10 12
10. Samsunspor 10 12
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Manisa FK 11 10
16. Altınordu 10 10
17. Adanaspor 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Arsenal 10 17
6. Brighton 9 15
7. Tottenham 9 15
8. M. United 9 14
9. Everton 9 14
10. Leicester City 10 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 24
2. Real Sociedad 11 24
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 12 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3
banner344
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir