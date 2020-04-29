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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan ilk açıklama
Eşcinsellerle ilgili kullandığı ifadeler sonra Ankara ve İstanbul Baro'larından tepki alan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti.
GÜNDEM 29.04.2020, 16:42 Murat Aydın
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kişisel Twitter hesabında yayınladığı teşekkür mesajında “Milletimizin büyük desteği, İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi, heyecanımızı, sorumluluğumuzu arttırmıştır. İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun’ emrini yerine getirmeye çalışan Başkanlığımıza milletimizin büyük desteği, İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi, heyecanımızı ve sorumluluğumuzu daha da artırmıştır. Allah cümlenizden razı olsun. Size hizmet etmek şereflerin en büyüğü” ifadelerini kullandı.
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