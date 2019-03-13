Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
THY'nin Brüksel'den İstanbul'a gelen uçağı acil durum deklere etti
THY uçağı acil durum deklere...
Türkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği raporu açıklandı
Türkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği...
Kılıçdaroğlu'na, Bakan Soylu'ya hakaretten fezleke
Kılıçdaroğlu'na, Bakan Soylu'ya hakaretten fezleke
Üniversite de yangın, Öğrenciler korkulu anlar yaşadı
Üniversite de yangın, Öğrenciler korkulu...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mescid-i Aksa'daki saldırılara tepki

  DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırılarına tepki göstererek, "Camide ibadet eden insanlara ve din görevlilerine saldıracak kadar azgınlaşan zalimleri, şiddetle telin ediyorum" dedi. Diyanet...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mescid-i Aksa'daki saldırılara tepki

 

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırılarına tepki göstererek, "Camide ibadet eden insanlara ve din görevlilerine saldıracak kadar azgınlaşan zalimleri, şiddetle telin ediyorum" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yaptığı yazılı açıklamada, dün Mescid-i Aksa'nın çiğnendiğini, imamlara ve ibadet eden sivillere saldırıldığını belirtti. Uluslararası hukukun hiçe sayıldığını vurgulayan Erbaş, açıklamasında şunları kaydetti: 

"Camide ibadet eden insanlara ve din görevlilerine saldıracak kadar azgınlaşan zalimleri şiddetle telin ediyorum. Elbette bütün zalimler kendi yaktıkları ateşin kurbanı olmuştur ve tarih, nice zorbanın helak oluşuna şahittir. Önemli olan, zulmün ve haksızlığın karşısında kimin hangi tavrı takındığıdır. Peygamberler diyarına, insanlığın ortak mirasına, mabetlere yapılan tecavüz karşısında; bütün din ve inanç mensuplarının, vicdan sahiplerinin, insan hak ve onuruna saygı duyanların sessiz kalması düşünülemez. Bunun için başta Yahudi ve Hristiyanlar olmak üzere dünya kamuoyunu ahlakın ve hukukun gereğini yerine getirmeye, gerekli tepkiyi göstermeye davet ediyorum. Aksi halde zulme sessiz kalanlar da insanlığın vicdanında ilelebet mahkûm olacaktır."

Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Filistin halkının yanında olduklarını ve her türlü desteği vermeye devam edeceklerini kaydetti.

ANKARA, () -

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328