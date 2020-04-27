Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Eşcinsellik sözü tartışması başlattı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Cuma Hutbesinden yaptığı konuşmada eşcinsellik ve eşcinsellerle ilgili sözleri tartışma yarattı. Ankara Barosu ve İnsan Hakları Derneği, o sözler için suç duyurusunda bulunacaklarını açıklarken Erbaş'a sosyal medyadan destek geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cuma hutbesinde eşcinseller ve eşcinsellikle ilgili sözleri için sosyal medyadan destek geldi.

Prof. Dr. Ali Erbaş'a ilk tepki Ankara Barosu'ndan gelmişti. Baro, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Ramazan'ın ilk cuması eşcinseller ve eşcinselikle ilgili "hastalığı beraberinde getirdiği ve nesli çürüttüğüne" yönelik hutbedeki sözleri için "toplumun bir kesimini aşağılayarak hedef gösterdiğini" ileri sürmüştü.

"Şeytani bir meydan okuma"

İnsan Hakları Ankara Şubesi'nin benzer açıklamasının ardından Ali Erbaş'a toplumun çeşitli kesimlerinden destek mesajları geldi. Türkiye Düşünce Platformu, Ankara Barosu ve İHD'nin suç duyurusunu "şeytani bir meydan okuma" olarak değerlendirirken sosyal medyadan da Erbaş'a destek mesajları geldi.

Twitter'da ilk sıraya trendtopik oldu.

#AliErbasyanlızdeğildir etiketi sosyal medyada ilk sıraya yükselirken Ali Erbaş'ın sözlerinin kendine ait değil Kur'an-ı Kerim'in hükmü olduğu belirtildi.

Cübbeli Ahmet Hoca'ta sosyal medyadan ayıladığı mesajle Diyanet İşleri Başkanı Ali Ebaş'a destek verdi. İşte Cübbeli Ahmet'in mesaji:

İşte Ali Erbaş için atılan tweetlerden bazıları;

Hilal Kaplan/ Gazeteci

- Diyânet İşleri Başkanı, eşcinselliğin büyük günahlardan olduğunu söylemiş. Bir kısım eşcinsel destekçisi de suç duyurusunda bulunmuş. Ya siz gerizekâlı mısınız? Ne diyecekti acaba? Sizin her yıl değişen ahmak ölçülerinize mi uyacağız? Başka kapıya!

Eyüp Eroğlu/ Tokat Belediye Başkanı

"İslâm, kadın ve erkeğin kendi fıtratına uygun bir şekilde yaşamasını ister.” Allah’ın emrini ve İslamın hükümünü söyleyen Diyanet işleri başkanımız yalnız değildir.

Ali Kemal TATLIBAL/ Hava-İş Genel Başkanı

"İslam neyi haram kaldıysa onda kötülük ve insana zarar vardır .“ diyerek insanları uyaran #AliErbasyanlızdeğildir

Abdurrahman Uzun/ Gazeteci

Hiç kimse kusura bakmasın Eşcinsellik ve zina külliyen haramdır Allah'ın yasakladığı bu davranışları normalmiş gibi gösteren topluluklar ziyandadır. Şimdi doğruyu haykıramayacaksak ne zaman haykıracağız? Hutbede tüm müslümanların sesi olan Diyanet Reisi #AliErbasyanlızdeğildir