Diyanet, 7 iyilik hikayesini ödüllendirecek

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 13 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek '5'inci Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'nde ödül verilecek 7 iyilik hikayesinin, dünyanın birçok yerinden gönderilen 1000 hikaye arasından seçildiğini söyledi.



Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) ortaklaşa gerçekleştireceği '5'inci Uluslararası İyilik Ödülleri'nin tanıtım programına katıldı. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş ve TDV Başkanı Mehmet Savaş Polat'ın da hazır bulunduğu program Kocatepe Camii imam hatibi Yahya Çelik'i Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, iyiliğin bizi saf, temiz ve berrak fıtratımızla buluşturan en büyük değer olduğunu belirtti. Erbaş, "İyilik, güzel ahlakı kuşanarak kulluk ve sorumluluk bilinciyle yaşanan bir hayattır. İyilik, Allah'a hakkıyla iman ederek, onun verdiği nimetleri ihtiyaç sahiplerine, muhtaçlara, yurt içinde yurt dışında nerede olursa olsun, ulaştırmaktır. İyilik sadece maddi imkanlarla sınırlı değildir. İçten bir tebesssüm, dua, hüzünlerin ve heyecanların paylaşılması da en büyük iyiliktir" dedi.



'DİYANET VAKFI 760 MİLYON LİRA YARDIM YAPTI'

Ali Erbaş, Müslümanların iyilik yapmanın kesintisiz halini ve ihsan bilincini vakıflar marifetiyle kurumsallaştırdıklarını, TDV'nin de bu inancın devamı olarak 13 Mart 1975 tarihinde kurulduğunu hatırlattı. Erbaş, "TDV Yemen'e 8,5 milyon TL, Suriye'ye 1866 TIR yardım malzemesi ve 214 milyon TL'lik yardım, Filistin'e 130 milyon TL, Arakan'a 20 farklı bölgede toplamda 19 milyon TL yardımda bulunmuştur. 67 ülkede, 27 dilde, 806 bin 901 Kuran hediye etmiştir. 19 ülkede 179 su kuyusu açarak hizmete sunmuş, ayrıca 43 su kuyusunun yapımını da devam ettirmektedir. 2018 yılında yurt içi 352 milyon TL, yurt dışında 408 milyon TL olmak üzere toplamda 760 milyon TL yardım yapmıştır" diye konuştu.

İyiliğin ötelenmesi ve ihmal edilmesi halinde kötülüğün kendisine zemin bulacağına dikkat çeken Diyanet İşleri Başkanı, kötülüklerle en iyi ve en doğru mücadelenin iyiliğin yaygınlaşması için yapılan çalışmalar olduğunu belirtti.



1000'DEN FAZLA İYİLİK HİKAYESİNDEN 7'Sİ SEÇİLDİ

Ali Erbaş, bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası İyilik Ödülleri'nin, TDV'nin 1001 şubesi ve hizmet götürdüğü 145 ülkedeki iyilik paydaşlarıyla yaptıkları ortak çalışma sonucu belirlendiğini ifade etti. Dünyanın birçok yerinden vakfın genel merkezine gelen 1000'den fazla iyilik hikayesinin etraflıca incelediğini belirten Erbaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların içerisinden 7'sine uluslararası iyilik ödülü verilerek dünya kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir. İyilik ödüllerinin verileceği iyilik sahiplerinin belirlenmesinde, yaşadığı toplumda ve dünyada çığır açan, bireyleri iyilikle harekete geçiren, çevresine ilham veren, farklı dil ve kültürlerde yaşayan insanları güzellikte bir araya getiren, Yaradan'ın hatırına tüm yaradılmışları koruyan ve kuşatan iyilikleri esas aldık. 1000'den fazla iyilik hikayesi arasından bu şartları en fazla taşıyanları seçme gayretinde olduk. Söz konusu isimleri de TDV'nin kuruluş yıl dönümü olan 13 Mart 2019 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek 5'inci Uluslararası İyilik Ödülleri programında ilan ederek kendilerine ödüllerini takdim edeceğiz inşallah."



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Uluslararası İyilik Ödülleri'nin sadece iyiliği ödüllendirme çalışması olmadığını, kötülüklerin yeryüzünü kuşattığı, vicdanları esir aldığı bir dünyada iyiliği hakim kılmayı, iyiliği gündem yapmak adına zihinlerde ve gönüllerde farkındalıklar oluşturmayı ve iyilik seferberliği başlatmayı amaçladığını sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Programdan görüntü

-Ali Erbaş'ın konuşması

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Haber-Kamera: ANKARA, ()-