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Dışişleri'nden NATO'ya Güney Kıbrıs tepkisi

Dışişleri'nden NATO'ya Güney Kıbrıs tepkisi Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhı'nda (SHAPE) tertiplenen Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanlığı (SACEUR) komuta devir teslim...

Dışişleri'nden NATO'ya Güney Kıbrıs tepkisi

Dışişleri'nden NATO'ya Güney Kıbrıs tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhı'nda (SHAPE) tertiplenen Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanlığı (SACEUR) komuta devir teslim törenine, NATO nezdinde herhangi bir statüsü bulunmayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) davet edilmesi iyi niyetle izahı mümkün olmayan, büyük bir gaflettir" dedi.
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, SACEUR'ün komuta devir teslim törenine Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin davet edilmesi yönündeki soruya yazılı cevap verdi. Aksoy, devir teslim töreninin Belçika'nın Mons şehrinde bulunan SHAPE karargâhında düzenlendiğini hatırlatarak, "SACEUR'ün komuta devir teslim törenine, anılan karargâh tarafından diğer AB üyeleriyle beraber, NATO nezdinde herhangi bir statüsü bulunmayan Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin de davet edilmesi iyi niyetle izahı mümkün olmayan, büyük bir gaflettir. SHAPE Karargâhının kendi inisiyatifiyle yaptığı anlaşılan bu sağduyudan uzak davranışı kınıyoruz. Anılan karargahın, Türkiye dâhil, NATO üyelerinin siyasi kontrolünde olduğunu ve bu anlayışla hareket etmekle mükellef bulunduğunu bu vesileyle hatırlatıyoruz" dedi.
Bu gelişmesi sonrası devir teslim törenine Türkiye'nin katılmadığını belirten Aksoy, "SHAPE karargâhının bu affedilemez hatayı nasıl işlediğinin açıklığa kavuşturulmasını teminen gerekli girişimler yapılmıştır. Bu tür emrivakilerden medet umulmasının, NATO ile AB arasındaki işbirliğine yarar sağlamayacağı açıktır. NATO makamlarını, tüm İttifak yapılarının kollektif kararlara ve iki örgüt arasındaki uzlaşılmış çerçeveye uygun biçimde davranmasını temin etmeye çağırıyoruz" diye konuştu.

Selen YALAZ/ANKARA, ()

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