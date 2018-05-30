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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Suriye'nin Abhazya ve Güney Osetya'yı tanımasına ilişkin açıklama

  Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Suriye Rejiminin Gürcistan’ın Abhazya ve Güney Osetya Bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıması" hakkında bir soruya şu yanıtı verdi: "Suriye rejiminin  Gürcistan’ın Abhazya...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Suriye'nin Abhazya ve Güney Osetya'yı tanımasına ilişkin açıklama

 

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Suriye Rejiminin Gürcistan’ın Abhazya ve Güney Osetya Bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıması" hakkında bir soruya şu yanıtı verdi: "Suriye rejiminin  Gürcistan’ın Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıma ve diplomatik ilişki kurma kararı, uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler Şartı ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlalidir. Ülkemiz, çeşitli vesilelerle de vurgulandığı üzere,  Gürcistan’ın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü desteklemektedir." 


ANKARA () 

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