Dışişleri Bakanlığı Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da Sufi türbesine yapılan saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sufi türbesinin girişindeki polis noktasına yapılan terör saldırısı sonrası can kaybının yaşandığı bildirildi. Birçok kişinin yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtilen açıklamada, "Bir dini mekânda gerçekleştirilen bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa ve Pakistan Hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Haber: Selen YALAZ/ANKARA, () -