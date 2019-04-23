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Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'de serbest bırakılan tutsaklara ilişkin açıklama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Astana süreci kapsamında Suriye’de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişilerin El Bab’ın güneyindeki Abu Zindeyn mıntıkasında karşılıklı ve eş zamanlı olarak serbest bırakıldığını...

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'de serbest bırakılan tutsaklara ilişkin açıklama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Astana süreci kapsamında Suriye’de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişilerin El Bab’ın güneyindeki Abu Zindeyn mıntıkasında karşılıklı ve eş zamanlı olarak serbest bırakıldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklama, Astana süreci kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Suriye'de gözaltında bulunan bazı kişilerin serbest bırakıldığı belirtilerek, "Astana süreci kapsamında Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran’ın yanı sıra Birleşmiş Milletler’in katılımıyla kurulan Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu bünyesinde hazırlanan üçüncü proje çerçevesinde, Suriye’de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişiler, 22 Nisan 2019 tarihinde muhaliflerin kontrolündeki El Bab’ın güneyindeki Abu Zindeyn mıntıkasında karşılıklı ve eş zamanlı olarak serbest bırakılmıştır” denildi.

Özgür ALTIN/ANKARA, ()

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