Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan'a FETÖ tepkisi (YENİDEN)

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy "Kırgızistan Baş Müftülüğünün 8 Mayıs tarihinde düzenlediği iftara bu ülkedeki FETÖ elebaşlarının da davet edilmiş olmaları kabul edilemez" dedi.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kırgızistan Baş Müftülüğünün düzenlediği iftar yemeğine FETÖ mensuplarının davet edilmesine tepki gösterdi. Aksoy, "Kırgızistan Baş Müftülüğünün 8 Mayıs tarihinde düzenlediği iftara bu ülkedeki FETÖ elebaşlarının da davet edilmiş olmaları kabul edilemez. Nitekim, aynı iftara davet edilen Bişkek Büyükelçimiz, bu durumu fark etmiş ve gereken haklı tepkiyi göstermiştir" dedi.



Aksoy, FETÖ’nün yurtdışındaki yapılanmasıyla mücadelenin en temel öncelikleri olduğunu söyleyerek, "Bu terör örgütünün teşkil ettiği güvenlik tehdidi, FETÖ’nün mevcut olduğu ülkelerdeki muhataplarımıza defaatle ve ısrarla izah edilmektedir. Bu konuya dostumuz olan ülkelerin sadece resmi makamlarının değil, tüm ulusal kurumlarının gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz" diye konuştu.