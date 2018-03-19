Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sivil araca PKK saldırısı: 1 uzman çavuş ve 1 korucu şehit
1 uzman çavuş ve 1...
CHP'li Tarhan'dan İran'da düşen uçakla ilgili soru önergesi
İran'da düşen uçakla ilgili soru...
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, yaşamını yitirdi
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel,...
Dolar 3.93 lirayı aştı, euro 4.82 lira düzeyinde
Dolar 3.93 lirayı aştı, euro...

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye: Zeytin Dalı Harekatı, bir terörle mücadele harekatıdır

DIŞİŞLERİ Bakanalığı, ABD Dışişleri yetkililerinin Afrin ile ilgli Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına cevap verdi. Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, ABD makamlarının, Afrin'e düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı'nın amacını idrak edemediğini ve anlamak istemediklerini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye: Zeytin Dalı Harekatı, bir terörle mücadele harekatıdır

DIŞİŞLERİ Bakanalığı, ABD Dışişleri yetkililerinin Afrin ile ilgli Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına cevap verdi. Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, ABD makamlarının, Afrin'e düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı'nın amacını idrak edemediğini ve anlamak istemediklerini belirterek "Zeytin Dalı Harekatı, bir terörle mücadele harekatıdır. Harekat, kesinlikle sivil halkı hedef almamakta, bilakis sivil halkı bir terör örgütünün baskı ve tahakkümünden kurtarmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, sivillerin zarar görmemesi için gerekli tüm önlemler alınmış, sivil halka insani yardım erişimi sağlanmıştır" dedi.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan açıklama şu şekilde:

"ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Afrin'deki durum hakkında bugün yaptığı açıklama, ABD makamlarının Zeytin Dalı Harekatı'nın gerekçesini, amacını ve mahiyetini hâlâ idrak edemediklerini veya maalesef anlamak istemediklerini göstermektedir. Zeytin Dalı Harekatı, bir terörle mücadele harekatıdır. Harekat, kesinlikle sivil halkı hedef almamakta, bilakis sivil halkı bir terör örgütünün baskı ve tahakkümünden kurtarmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, sivillerin zarar görmemesi için gerekli tüm önlemler alınmış, sivil halka insani yardım erişimi sağlanmıştır.

Afrin'de teröristlere karşı yürütülen harekatın DEAŞ ile mücadeleye zarar vereceği iddiası da her türlü temelden yoksundur. Suriye'de terörizmle mücadeleye asıl zarar veren yaklaşım, terörist bir gruba karşı bir başka terör örgütünün kullanılması ve bu terörist grubun kendi bölücü gündemini ilerleterek sahada oldubittiler yaratmasına, demografik değişiklikler yapmasına göz yumulmasıdır."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314