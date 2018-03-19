Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye: Zeytin Dalı Harekatı, bir terörle mücadele harekatıdır

DIŞİŞLERİ Bakanalığı, ABD Dışişleri yetkililerinin Afrin ile ilgli Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına cevap verdi. Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, ABD makamlarının, Afrin'e düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı'nın amacını idrak edemediğini ve anlamak istemediklerini belirterek "Zeytin Dalı Harekatı, bir terörle mücadele harekatıdır. Harekat, kesinlikle sivil halkı hedef almamakta, bilakis sivil halkı bir terör örgütünün baskı ve tahakkümünden kurtarmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, sivillerin zarar görmemesi için gerekli tüm önlemler alınmış, sivil halka insani yardım erişimi sağlanmıştır" dedi.



Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan açıklama şu şekilde:



"ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Afrin'deki durum hakkında bugün yaptığı açıklama, ABD makamlarının Zeytin Dalı Harekatı'nın gerekçesini, amacını ve mahiyetini hâlâ idrak edemediklerini veya maalesef anlamak istemediklerini göstermektedir. Zeytin Dalı Harekatı, bir terörle mücadele harekatıdır. Harekat, kesinlikle sivil halkı hedef almamakta, bilakis sivil halkı bir terör örgütünün baskı ve tahakkümünden kurtarmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, sivillerin zarar görmemesi için gerekli tüm önlemler alınmış, sivil halka insani yardım erişimi sağlanmıştır.



Afrin'de teröristlere karşı yürütülen harekatın DEAŞ ile mücadeleye zarar vereceği iddiası da her türlü temelden yoksundur. Suriye'de terörizmle mücadeleye asıl zarar veren yaklaşım, terörist bir gruba karşı bir başka terör örgütünün kullanılması ve bu terörist grubun kendi bölücü gündemini ilerleterek sahada oldubittiler yaratmasına, demografik değişiklikler yapmasına göz yumulmasıdır."

