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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı Dendios ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Balkanlar Stratejik Diyaloğu Liderler Zirvesi için bulunduğu Cenevre'de Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya geldi.
GÜNDEM 08.11.2019, 14:34
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Balkanlar Stratejik Diyaloğu Liderler Zirvesi için bulunduğu Cenevre'de Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya geldi.
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