Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, Ali Koç'a tebrik telefonu 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fenerbahçe Başkanlığına seçilen Ali Koç’u telefonla arayarak yeni görevinden dolayı kutladı.
ANKARA ()
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fenerbahçe Başkanlığına seçilen Ali Koç’u telefonla arayarak yeni görevinden dolayı kutladı. ANKARA ()
04 Haziran 2018 Pazartesi 21:47
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fenerbahçe Başkanlığına seçilen Ali Koç’u telefonla arayarak yeni görevinden dolayı kutladı.
ANKARA ()
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