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DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU İLE NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG DOLMABAHÇE ÇALIŞMA OFİSİ'NDE BİR ARAYA GELDİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg saat 11.30'da ortak basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısı öncesi...

GÜNDEM 11.10.2019, 10:48
DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU İLE NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG DOLMABAHÇE ÇALIŞMA OFİSİ'NDE BİR ARAYA GELDİ
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg saat 11.30'da ortak basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısı öncesi Çalışma Ofisine gelen Stoltenberg'i Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu kapıda karşıladı.

Görüntü Dökümü:
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-Stoltenberg'in gelişi
-Çavuşoğlu ile tokalaşmaları
-Detaylar

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