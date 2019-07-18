Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı
AK Parti'li Çelik: AB yaptırımlarının Türkiye'ye etkisi olmayacak
AB Türkiye'ye etki edemez
Oruç Reis'e yeni görev
Oruç Reis'e yeni görev
'Pençe'de terör örgütüne ağır darbe
Terör örgütüne ağır darbe

DIŞİŞLERİ: ABD’Yİ STRATEJİK İLİŞKİLERİMİZDE ONARILMAZ YARALAR AÇACAK BU HATADAN GERİ DÖNMEYE DAVET EDİYORUZ

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya cevap verdi. Yapılan açıklamada "Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığı bugün (17 Temmuz) , S-400 hava savunma sistemini tedariğimizden dolayı ülkemizin...

DIŞİŞLERİ: ABD’Yİ STRATEJİK İLİŞKİLERİMİZDE ONARILMAZ YARALAR AÇACAK BU HATADAN GERİ DÖNMEYE DAVET EDİYORUZ

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya cevap verdi. Yapılan açıklamada "Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığı bugün (17 Temmuz) , S-400 hava savunma sistemini tedariğimizden dolayı ülkemizin F35 programından çıkarılacağını açıklamıştır. Bu tek taraflı adım müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığı gibi hiçbir meşru gerekçeye de dayanmamaktadır." denildi. 
 
Yapılan açıklama şöyle devam etti: "F35 programının ana ortaklarından olan Türkiye’nin programın dışında bırakılması adil olmadığı gibi, S-400 sisteminin F-35’leri zaafa uğratacağı iddiası da geçersizdir. Bu konuda NATO’nun da katılacağı bir çalışma grubu kurulması teklifimizin karşılıksız bırakılması ABD tarafındaki önyargının ve meseleyi iyi niyetle kendi boyutları içinde çözme iradesinin eksikliğinin en bariz göstergesidir. ABD Türkiye’nin dostluğuna verdiği önemi sadece söylemle değil, eylemle ve özellikle de terör örgütleri DEAŞ, PKK/PYD/YPG ve FETÖ ile mücadelede göstermelidir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Başkan Trump arasında Osaka’da gerçekleştirilen G-20 Zirvesi sırasında yapılan görüşmede ortaya konan anlayışa her düzeyde sadık kalınması bu bakımdan büyük önem taşımaktadır.  ABD’yi stratejik ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açacak bu hatadan geri dönmeye davet ediyoruz."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.