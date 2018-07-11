DİNK CİNAYETİ DAVASINDA TANIĞA 1 AY DİSİPLİN HAPSİ CEZASI...

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 10'u tutuklu 85 sanıklı davada, tanık olarak dinlenen dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Tim Komutanı Gökhan Arslan hakkında "tanıklık yapmaktan çekinmek" suçundan bir ay disiplin hapis cezası verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan dönemin Trabzon Jandarma Komutanı Ali Öz ile tutuksuz yargılanan yardımcı istihbarat elemanı Erhan Tuncel'in aralarında bulunduğu 8 sanık katıldı.

"SÖYLEDİKLERİ DOĞRUYU YANSITMAMAKTADIR"

Duruşmada, dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Tim Komutanı Gökhan Arslan dinlendi. Samsun'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılan Arslan, cinayetten önce tasarının konuşulduğu istihbarat toplantısına katıldığını söyledi. Arslan, cinayetten sonra yapılan toplantıdan erken ayrıldığını, bu nedenle pek fazla bir şey bilmediğini öne sürdü. Bunun üzerine avukat Hakan Bakırcıoğlu, cinayetin önlenmesi için herhangi bir işlem yapıp yapmadığını sordu. Arslan, tasarı konuşulduğunu ancak kendisine bir şey söylenmediği için herhangi bir işlem yapmadığını belirtti. Avukat Bakırcıoğlu, "Unsur komutanları kendisine bilgi vermek zorunda. Toplantıda kendisi de var. Bilgi sahibi olmaması mümkün değildir ve söyledikleri doğruyu yansıtmamaktadır" diyerek daha fazla soru sormayacağını söyledi.

1 AY DİSİPLİN HAPSİ CEZASI

Gökhan Arslan'ı, Mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan da uyardı. Arslan, bildiklerinin bu kadar olduğunu savundu. Başkan Ali İhsan Horasan, tanık hakkında disiplin cezası uygulanabileceğini söyleyerek taraflara görüşünü sordu. Tarafların konuya ilişkin talebi alındıktan sonra cumhuriyet savcısı da tanık hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Mahkeme heyeti, tanık Gökhan Arslan'ı, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 60. maddesiyle düzenlenen "tanıklıktan ve yeminden sebepsiz çekinme" suçundan bir ay disiplin hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Dönemin Trabzon Jandarma Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hüsamettin Polat ve dönemin İstanbul Emniyet Müdürü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Bülent Köksal da dinlendiği duruşmaya yarın devam edilecek.

