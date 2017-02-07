Dinimizi ne hale getirdiler... İmamlardan referandumda "evet" videosu...

İstanbul Belediyesi Soğanlık Mezarlıklar Müdürlüğü'nde görevli 11 imam, referandum'da 'Evet' diyeceklerini belirten görüntü çekti. İmamlar görüntünün sonunda, Karacaahmet Mezarlığı'nda görevli imamlara da çağrı yaptı. Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı resmi Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.



Bir taraftan FETÖ terör örgütüdini önder imamlığı kullanıp imam kelimesini lekelerken, şimdi de kendini bilmez bir grup çıkıp 'evet' videosu yayınlıyor. Bu kendini imam zannedip dini siyasete alet eden kişilerin direk görevden uzaklaştırılması gerektiğini belirten vatandaşlar, "Artık kimin arkasından namaz kılacağımızdanda teredüt eder olduk" diye imamlara tepki gösterdi.



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi Twitter hsabı Diyanet@diyanetbasin'dan yapılan açıklamada, "'Referandumda evet diyen imamlar' şeklinde sosyal medyada yer alan cübbeli ve sarıklı kişilerin Başkanlığımızla bir ilgisi yoktur." denildi.



Öte yandan, geçtiğimiz Cuma günü de Ümraniye İmes Sanayi imamı Hüseyin Güleç, vaaz sırasında referandum 'Evet' propagandası yaptığı ve cemaatin tepkisini aldığı ses kaydı da sosyal medyada yoğun bir şekilde paylaşıldı.