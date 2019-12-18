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DİNİ NİKAHLI EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA HAKİM KARŞISINDA

Halil YILMAZ / İSTANBUL, () DİNİ nikahlı eşi  Elif Özde Uzun’u (29) öldürdükten sonra, cesedi 3 gün boyunca yatak odasında sakladığı iddiasıyla yargılanan Erhan Taslı, (36) ilk kez hakim karşısına çıktı. Taslı,  “Bu şekilde...

GÜNDEM 18.12.2019, 11:49
DİNİ NİKAHLI EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA HAKİM KARŞISINDA

Halil YILMAZ / İSTANBUL, () DİNİ nikahlı eşi  Elif Özde Uzun’u (29) öldürdükten sonra, cesedi 3 gün boyunca yatak odasında sakladığı iddiasıyla yargılanan Erhan Taslı, (36) ilk kez hakim karşısına çıktı. Taslı,  “Bu şekilde hareket ettiğim için pişmanım, kızımı annesiz bıraktım." dedi.
Esenyurt’ta 13 Haziran 2019 tarihinde dini nikahlı eşi Elif Özde Uzun’un ellerini iple bağladıktan sonra bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Erhan Taslı’nın ilk duruşması görüldü. Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu Erhan Taslı getirilirken, şikayetçiler maktulün ablası Fatma Parim ve babası Adem Uzun SEGBİS ile bağlandı. İddianamenin okunması ve kimlik tespitinin yapılmasının ardından başlayan duruşma, sanık Taslı’nın savunmasıyla devam etti.

Elif Özde Uzun’la 10 yıldır yaşadığını belirten Erhan Taslı savunmasında, “Doğum günüm olan 22 Nisan’a kadar eşimle hiçbir sorun yaşamadım. Eşim bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Doğum günümde bana hediye aldı. Her şey normaldi. Bir hafta kadar sonra eşimde değişiklikler görmeye başladım. Daha farklı kıyafetler giyip, daha farklı makyajlar yapıyordu. Bir şeylerden şüphelenmeye başladım, kendisine bunun nedenini sordum. ‘İş yerimde sıkıntılar oluyor, moralsiz geliyorum’ diye cevapladı.ö diye konuştu.

KIZIMI ANNESİZ BIRAKTIM PİŞMANIM
Olaydan 1 hafta önce eşinin çocuğunu komşuya bıraktığını ve eve geç geldiğini öne süren Taslı, eşine kendisini aldatıp aldatmadığını sorduğunu, aralarında tartışma çıktığını belirterek, "Bir an şuurumu kaybedip mutfağa gittim ve bıçak aldım. Bundan sonrasını hatırlamıyorum. Bu şeklide hareket ettiğim için pişmanım, kızımı annesiz bıraktım." dedi.

KIZIM GÖRMESİN DİYE ELLERİNİ BAĞLADIM
Olaydan sonra 3 gün boyunca eşini yatak odasında sakladığını da itiraf eden sanık, maktulün ellerini bağlamasıyla ilgili “O Tartışma sırasında eşim yataktaydı. Üzerine yorgan attım. Eşimin sarkan kollarını kızım bir şekilde içeri girerse annesini o şekilde görmesin diye eşimin kollarını bağladım. Odadan çıktım. Kızımın görmemesi için kapıyı kilitledim. 3 gün boyunca kızımla aynı evde kaldım. Kızımın odasında beraber yatıyorduk." dedi.

KARDEŞİMLE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMAK İSTEDİM
Elif Özde Uzun’un ablası Fatma Parim şikayetçi olduğunu belirterek yeğeni S.U.’nun zor günler geçirdiğini ve psikolojisinin bozulduğunu anlattı. Parim sanığın cinayeti canavarca hisle yaptığını öne sürerek şöyle devam etti: “Ablam 1.90 boyunda 150 kilo ağırlığındadır. Güçlü dirayetlidir. Ablamın direnmesi olacağı için, ona karşı gelmesin diye sanık ablamın kollarını bağlamıştır."

SANIK BAŞKASIYLA EVLİYMİŞ
Babası  Adem Uzun ise “Kızımın da sanıkla birlikte yaşadığını ben bilmiyordum. Haberim yoktu ancak bir çocukları olup 2.5 yaşına geldikten sonra durumu duydum. Sanıkla da telefonla konuştum, sanık başkasıyla evliymiş. Sanığa ‘Boşan, nikahınızı yapın bana öyle gelin’ dedim. Kızım bana sanığın kendisine kötü davranmadığını söyledi. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Erhan Taslı’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Elif Özde Uzun’un 13 Haziran 2016 tarihinde evinde bıçaklanmış bir şekilde ölü bulunduğu belirtildi. İddianamede sanık Erhan Taslı hakkında “Eşi kasten öldürmeö suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

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