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Dil okulunda eğitim videolarının çekildiği kamerayı böyle çaldı

Ankara Kızılay'da bulunan bir dil okuluna giren hırsız , eğitim videoları çekildiği profesyonel kamerayı çaldı. Hırsızlık anı dil okulundaki güvenlik kameralarına yansıdı.

Dil okulunda eğitim videolarının çekildiği kamerayı böyle çaldı

Ankara Kızılay'da bulunan bir dil okuluna giren hırsız , eğitim videoları çekildiği profesyonel kamerayı çaldı. Hırsızlık anı dil okulundaki güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay 8 Şubat tarihinde Kızılay'daki Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan 'Dil Akademisi' adlı dil okulunda meydana geldi. Dil okuluna giren bir kişi, giriş katını inceleyerek üst katlara çıktı. Asansörün bulunduğu katta bir süre bekleyen hırsız daha sonra eğitim videolarının çekildiği kamerayı gördü. Kamerayı çalan hırsız daha sonra dil okulundan ayrıldı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, kamerayı çalan hırsızı bulmak için araştırmalarını sürdürüyor,

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