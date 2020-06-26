Dikkat; Kahvehaneler 1 Temmuz'da açılacak, Oyun oynanacak mı?

ANKARA- İnternet kafe ve oyun salonlarının 1 Temmuz itibariyle açılabileceği kararının sevindirici olduğunu vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “17 Mart’tan bu yana Covid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olan İnternet kafe ve salonları ile elektronik oyun yerlerinin 1 Temmuz itibariyle açılabileceğine dair genelge yayınlandı. Taleplerimizi dikkate alan başta Sn. Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Sıra kahvehanelerde kâğıt ve taş ile oynanan oyunlara da izin verilmesinde” dedi.

-“İNTERNET KAFELERİN AÇILACAĞI KARARI SEVİNDİRİCİ”

Bu kararın uzun zamandır talep ettiklerini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yaklaşık 4 aydır kapalı olan internet kafe ve salonları ile elektronik oyun yerlerinin artık normalleşme sürecinde açılması gerektiğini uzun zamandır talep etmiştik. İçişleri Bakanlığı’nın tüm valiliklere gönderdiği genelge ile bu yerlerin 1 Temmuz itibari ile tüm hijyen kurallarına ve tedbirlere uyarak açılabileceği bildirildi. Bu karar, neredeyse tüm sektörler normalleşme kapsamında açılmış iken hala kepenklerini kaldıramayan internet kafe ve oyun salonu işletmelerimiz için çok sevindirici oldu. Kararda emeği geçen, taleplerimizi dikkate alan başta Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili tüm bakanlıklarımıza esnafımız adına teşekkür ediyorum. Şimdi sıra kahvehane ve kıraathanelerde yasaklanan oyunlara geldi. Tek kullanımlık masa örtüsü, her masaya sıfır oyun kağıdı ve her defasında taşların dezenfekte edilmesi gibi kurallara uyarak, kahvehaneci esnafımız artık oyuna izin müjdesi bekliyor” diye konuştu.