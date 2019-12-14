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Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı: 6 bin 700 dijital hizmet veriyoruz

CUMHURBAŞKANLIĞI Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türkiye'nin dijital hizmet anlamında dünyada 193 ülke arasında 23'üncü sırada olduğunu belirterek, "Kamu kurumlarımız tarafından verilen yaklaşık 6 bin 700 hizmetimiz var"...

GÜNDEM 14.12.2019, 17:15
Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı: 6 bin 700 dijital hizmet veriyoruz

CUMHURBAŞKANLIĞI Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türkiye'nin dijital hizmet anlamında dünyada 193 ülke arasında 23'üncü sırada olduğunu belirterek, "Kamu kurumlarımız tarafından verilen yaklaşık 6 bin 700 hizmetimiz var" dedi.

TÜRKSAT tarafından Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin himayesinde üniversite öğrencileri arasında 'Dijital Türkiye Fikir Maratonu' yarışması düzenlendi. Yarışmaya, üniversitelerin farklı bölümlerinden 169 takım katıldı. 1-9 Aralık tarihleri arasında yapılan ön değerlendirmede en yüksek puanı alan 12 takım, Teknopark Ankara'da düzenlenen programda final heyecanı yaşadı. Final programına katılan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve Türksat A.Ş, Genel Müdürü Cenk Şen, sunum hazırlığı yapan öğrencilerle sohbet ederek projeleri hakkında bilgi aldı.

'DERECEYE GİREN PROJELERİ UYGULAMAK İSTİYORUZ'

Bugün ilk kez 'Fikir Maratonu' adıyla bir yarışma düzenlediklerini ve gençlerin fikirlerini duymak için bu tür organizasyonların devam edeceğinin belirten Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Bugün finale kalan 12 takım yarışacak. Biraz önce fikirlerini konuştuk ve daha sonra bize sunumlarını yapacaklar. Gençlerimizin fikirlerini 3 ana başlıkta değerlendiriyoruz. 1'incisi yaratıcı olması, 2'ncisi sosyal etki ve 3'üncüsü de uygulanır olması. Gençlerdeki enerji süper. Dereceye giren projeleri, bizim 'Dijital Türkiye' yol haritamıza koymak ve ileride onları gerçekten uygulamaya geçirebilmek istiyoruz" dedi.

'6 BİN 700 DİJİTAL HİZMET VERİYORUZ'

Birleşmiş Milletler endeksine göre Türkiye'nin dijital hizmet anlamında dünyada 193 ülke arasında 23'üncü sırada olduğunu belirten Koç, "Şu anda kamu kurumlararımız tarafından verilen yaklaşık 6 bin 700 hizmetimiz var. Bundan sonraki süreçte de bütünleşik hizmete doğru geçiyoruz. Yani sadece tekil hizmetler olmayacak. Araçlarınızla ilgili her şeyi bir yerden yapabileceğiniz, vergi borcunu ödeyebileceğiniz, emisyonunu yapabileceğiniz, HGS-OGS kaydını yapabileceğiniz ve trafik cezasını ödeyebileceğiniz konsept bazlı bir e-devlete doğru gidiyoruz" diye konuştu.

'TEKNOLOJİYİ TÜKETEN DEĞİL ÜRETEN BİR TÜRKİYE'

Bu yarışmaların devamının geleceğinin belirten Koç, bundan sonra da akademisyenler ve kamu kurumları ile çeşitli meslek grupları için 'Fikir Maratonu' düzenlemeye devam edeceklerini ifade eden Koç, "Dijital Türkiye'yi bol bol kullanın, teknolojiyi tüketen değil üretin bir Türkiye olmak için çok çalışmamız gerekiyor" dedi.

YARIŞMANIN BİRİNCİSİNE 15 BİN TL ÖDÜL

Bu arada finale kalan 12 takım, jüriye sunum yapacak. Yarışmada 1'inci takıma 15 bin TL, 2'nciye 10 bin TL, 3'üncüye 5 bin TL ödül verilecek. Düzenlenen Fikir Maratonu ile e-Devlet ve e-Dönüşüm konularında uygulanabilir, sürdürülebilir ve teknoloji odaklı fikirlerin geliştirilmesi, yeni hizmetlerin tasarlanmasını sağlayacak proje önerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.



Görüntü Dökümü:
-Programdan görüntü
-Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç açıklama
-Detaylar
Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, ()-

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