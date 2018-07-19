Dicle nehri ve Dirsekli göletine 90 bin yavru sazan bırakıldı

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında Şırnak'ın Cizre ilçesinden geçen Dicle Nehri ile İdil ilçesindeki Dirsekli Göleti'ne toplam 90 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı.

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'nce Şırnak'a gönderilen sazan balığı yavruları Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında gönderilen 90 bin yavru sazanın 50 bini Dicle Nehri'ne, 40 bini ise Dirsekli Göleti'ne bırakıldı.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Faik Arıcan, projede amaçlarının Dicle Nehri'ndeki faunayı genişletmek olduğunu ifade ederek, "Bu balıklar Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden buraya getirildi. Böylece ilçemizde amatör balıkçılığı da geliştirmeyi düşünüyoruz. İnşallah vatandaşlar nehrimizden bu anlamda da yararlanmış olacaklar" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Balıkların nehre bırakılması

-Nehirden görüntü

-Kaymakam Arıcan'ın açıklamaları

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, ()