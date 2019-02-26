DHKP-C TERÖRİSTLERİN YAKALANDIĞI BİNADA ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR

Haber: Çağatay KENARLI - İstanbul
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İdil Kültür Merkezi'nin Şişli'de binasına yapılan operasyonda teröristlerin saklandığı yerin fotoğrafları ortaya çıktı. İdil Kültür Merkezi'ne sabah saatlerinde yapılan operasyonda üst katındaki gizli bir bölmede saklanan 6 kişi ile operasyon sırasında binada bulunan 2 kişi gözaltına alınmıştı. 6 teröristin saklandığı binanın üst katındaki gizli bölmenin fotoğrafları ortaya çıktı.
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