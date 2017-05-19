DHA YURT: SÖZCÜ  GAZETESİ MUHABİRİ  GÖKMEN ULU TESLİM OLMAK İSTEDİ POLİS GÖNDERMEDİ

Sözcü Gazetesi ' ne operasyonda adı geçen İzmir Muhabiri Gökmen Ulu evinin önünde gazeticilere açıklama yaptı. Ulu, " Bu konuda bize ulaşan hiçbir şey yok bende basından öğrendim bekliyorum şu an evdeyim şuana kadar gelen giden yok bizim avukatımız açıklama yaptı. Biz gazeteciyiz evrensel meslek ilkelerine sıkı sıkıya bağlı tertemiz yaşayan tertemiz ölecek olan gazeteciyiz eğer yine son yıllarda benzerlerinde olduğu gibi gazetecilik suç olacaksa gazetecilik suç değildir. Hepsine spekülasyonların daha fazlasına biz gereken cevapları zaten verdik Avukatımız Celal Ülgen de açıklama yaptı. Bizim mücadele ettiğimiz terör örgütlerinden FETÖ bu ülkeye büyük kötülükler yaptığında biz gazeteciler olarak bu hakikatleri yazdık. Basından öğreniyorlardı insanlar haklarında çıkan kararları haberleri yoktu. Benim hiçbirşeyden haberim yok sizlerle beraber bekliyorum" dedi.



Yaklaşık iki saat apatmanın önünde duran Gökmen Ulu, daha sonra kendisine ulaşan "Gözaltı kararı yok" haberinin ardından evine çıktı.CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, CHP İzmir milletvekilleri Tacettin Bayır, Musa Çam, Atila Sertel, Aytun Çıray, İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) yöneticileri, Türkiye Gazeteciler Sendikasi İzmir şubesi yöneticileri eve gelerek Ulu'ya destek verdi. CHP'li Sındır, "Sözcü Gazetesi'ni FETÖ'yle aynı kefeye koymak bir ironinin göstergesi. Gökmen Ulu'nun FETÖ ile bir bağlantısının olması imkansız. Bizler de Sözcü Gazetesi'ni ve yazarlarını takip ediyoruz. Bu yapılanlar aslında Cumhuriyet'e yapılan saldırı özelliği tayıyor. Destek vermek için biz de buraya geldik" dedi.

TESLİM OLMAK İSTEDİ POLİS GÖNDERMEDİ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu'nun sürdürdüğü soruşturmada adı gözaltı listesinde olduğu söylenen Gökmen Ulu, saat 17.00'da yaptığı açıklamada kendisinin gözaltına alınmadığını, haberleri ihbar kabul ederek teslim olmak üzere İzmir Adliyesi'ne gideceği söyledi ve Avukatı Murat Ergün, CHP İzmir milletvekilleri ile birlikte arabayla yola çıktıktan kısa bir süre sonra polisler tarafından duruduldu. İzmir Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kendilerinin de Savcılık talimatını beklediklerini, talimat gelir gelmez evde arama ya da gözaltı işlemi yapacaklarını vurgulayarak, Gökmen Ulu'dan eve geri dönmesini istedi. Ulu, avukatı ile birlikte döndü.

Görüntü Dökümü

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- Sözcü Gazetesi Muhabiri Gökmen Ulu nun evinin önünde gazetecilere açıklama yapması

-.CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır ın açıklamaları

- Avukatı Murat Ergün ün açıklamaları

İZMİR /