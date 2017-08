DHAYURT BÜLTENİ-7

1)BAŞBAKAN YARDIMCISI AKDAĞ, MEDRESEDE BAYRAMLAŞMAYA KATILDI

BAŞBAKAN Yardımcısı Recep Akdağ, memleketi Erzurum'da, tarihi Yakutiye Medresesi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Akdağ, Arakan'da yaşanan olaylar nedeniyle bayrama buruk girdiklerini söyledi.

Bugün saat 09.3'da uçakla Erzurum'a gelen Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ merkez Yakutiye İlçesi'ndeki tarihi Yakutiye Medresesi'nde Erzurum Valiliği'nin düzenlediği bayramlaşma törenine katıldı. Törene Akdağ ile birlikte Vali Seyfettin Azizoğlu, Ak Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Mustafa Ilıcalı, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, 9'uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın ve daire müdürleri katıldı.

Bu sırada yaklaşık 30 kişilik bir tur kafilesi, gezmek istedikleri Yakutiye Medresesi'ne bayramlaşma nedeniyle alınmadı. Kafiledekilere durumu anlatan polis bayramlaşmanın yaklaşık 1 saat süreceğini diğer ziyaretlerini tamamlayıp buraya gelmelerini istedi. Bunu üzerine kafile Oltu taşı ürünlerinin satıldığı Rüstem Paşa Bedesteni'ne gitti.

'ARAKAN'DAKİ ZULÜM DURDURULSUN'

Bayramlaşma töreninden sonra medreseden çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Akdağ, "Bu bayrama çok buruk giriyoruz. Arakan'daki kardeşlerimiz, oradaki Müslümanlar büyük bir zulüm altındalar. Çok ağır bir katliama maruz kaldılar. Sayın Cumhurbaşkanımız ile hükümetimizin çabaları ile Birleşmiş Milletler biliyorsunuz bir toplantı yaptı. Erzurum'dan bütün dünyaya ben de sesleniyorum. Başta Arakan'da olmak üzere dünyanın her neresinde insanlığa bir zulüm varsa bu durdurulmalıdır" dedi.

2)BAKAN AĞBAL: KİMSE TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ SINAMAYA KALKMASIN

MALİYE Bakanı Naci Ağbal Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye ve Irak’ta terör örgütlerine karşı operasyon sinyali veren konuşmasını hatırlattı “Bu bölgede kimse Türkiye’nin gücünü sınamaya kalkmasın, gerek içeride gerek dışarıda. Bu bölgede Türkiye olarak, bu bölgenin istikrarı, huzuru, barışı için ve bölgede oynanmak isteyen bütün oyunları bozmak için Türkiye üzerine düşen ne varsa sonuna kadar yapacak" dedi.

Kurban Bayramı için memleketi Bayburt’a gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti Demirözü İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti, İslam âleminin bayramını kutladı. İlçe girişinde Bakan Ağbal ile selamlaşmak isteyen hemşerileri de kuyruk oluşturdu. Bakan Ağbal burada vatandaşlarla selamlaştı esnafı ziyaret ederek bol kazançlar diledi.

Türkiye’nin terörle mücadele kapsamında geçen yıla oranla ciddi mesafe kat ettiğini belirten Bakan Ağbal “Geçen sene 15 Temmuz alçak darbe girişimi sonrası oluşan bir karamsarlık havası vardı. Bir taraftan darbe girişiminin oluşturduğu hasarları ortadan kaldırmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri dahilinde hükümet olarak arka arkaya önemli kararlar aldık, düzenlemeler yaptık. Bir taraftan FETÖ terör örgütüyle mücadele ederken, diğer taraftan ülkemizin birliğine beraberliğine bütünlüğüne kast eden içeride ve dışarıdaki tüm terör örgütlerine karşı da amansız mücadeleyi verdiğimiz bir dönem oldu. O dönemde özellikle içeride ve dışarıda bir takım güç odakları 15 Temmuz alçak darbe girişiminden sonra ‘Türkiye bir daha kendisini toparlayamaz’ derken, gerek güvenlik alanında arka arkaya yaptığımız operasyonlar, gerek yine Fırat Kalkanı operasyonu, hepsini üst üste koyduğumuz zaman bakıyoruz bugün güvenlik noktasında ülkemiz bir yıl öncesine göre çok önemli noktalarda, çok ciddi mesafeler kaydetti. Bugün içeride başta alçak PKK terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütlerine karşılık güvenlik güçlerimiz büyük bir gayretle, canları pahasına bu ülkenin birliği ve beraberliği için şehit, gazi oldular ve biz bu sayede bu bayrama büyük bir sevinçle giriyoruzö dedi.

‘GEREKEN CEVABI VERECEĞİZ’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Resepsiyonu’ndaki Suriye ve Irak'ta terör örgütlerine ikarşı operasyon sinyali içeren konuşmasını hatırlatan Bakan Ağbal şöyle konuştu:

“Bugün bir kurban bayramına daha güvenle huzur içerisinde giriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız dün 30 Ağustos Resepsiyonu’nda da işaret ettiler, bu bölgede kimse Türkiye’nin gücünü sınamaya kalkmasın, gerek içeride gerek dışarıda. Bu bölgede Türkiye olarak, bu bölgenin istikrarı, huzuru, barışı için ve bölgede oynanmak isteyen bütün oyunları bozmak için Türkiye üzerine düşen ne varsa sonuna kadar yapacak. Bundan önce dışarıda Türkiye’yi tehdit eden güç odaklarına karşı Türkiye nasıl çekinmeden bütün tedbirleri aldıysa ve bu bölgede en önemli aktif güç olduğunu gösterdiyse, bugün de Allah’ın izniyle bu bölgede oynanmak istenen bütün oyunlara karşı Türkiye Cumhuriyeti olarak, Türkiye Devleti olarak gücümüzü göstereceğiz ve ne gerekiyorsa da bütün gücümüzle onu yapacağız. Bu açıdan özellikle savunma, güvenlik alanında ülke olarak son yıllarda başlattığımız önemli projeler var, önemli çabalar var. Bunları bir yandan artırarak devam ettireceğiz bir taraftan da sahip olduğumuz bu gücü kullanmak suretiyle Türkiye’nin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne kast eden bütün alçaklara içeride ve dışarıda gereken cevabı vereceğiz. Herkes emin olsun ki gerek Suriye’de, gerek Irak’ta herhangi bir şekilde organize bir oyun oynanmak istiyorsa da Türkiye buna asla müsaade etmeyecek. Bunun da özellikle bilinmesi gerekiyor"

‘ÇOK GÜÇLÜ BİR TOPARLANMAYI YAKALADIK’

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ülke ekonomisinde ister istemez yavaşlama yaşandığını anlatan Bakan Ağbal şöyle devam etti:

“Geçen sene bu zamanlar özellikle 15 Temmuz alçak darbe girişimi sonrasında ekonomide ister istemez bir yavaşlama olmuştu. Gerek ihracatta, gerek üretimde gerek yatırımda, gerek talepte bir yavaşlamayı hep beraber yaşadık. Bugün yine iftihar ediyoruz, hükümet olarak ekonomide gördüğümüz bu yavaşlamadan sonra almış olduğumuz kararlar, özellikle Ocak ayından itibaren etkisini hızlı bir şekilde göstermeye başladı ve 2017 yılına girerken Türkiye ekonomisi ‘Büyüse büyüse yüzde 2 ila 3 aralığında büyür’ diyenler bile artık büyüme tahminlerini değiştirdiler. Türkiye’nin artık 2017 yılında yüzde 5’in üzerinde inşallah büyümeyi gerçekleştireceğini görüyoruz, bununla da iftihar ediyoruz. Hükümet olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde gerek ekonomide, gerekse yapısal reformlar noktasında arka arkaya önemli kararlar aldık. Ekonomi ile ilgili özellikle kamu maliyesi üzerinden ciddi destekler sağladık ve şu anda görüyoruz ki ekonominin gerek üretim tarafında, gerek yatırım tarafında, gerek iç talep, gerek dış talep tarafında çok güçlü bir toparlanmayı yakaladık. En son 1-2 gün önce açıklandı; güven endeksi ekonomi için önemli bir barometredir, ekonominin geleceğine ilişkin bugününe dair çok önemli bir göstergedir, son 5 yılın en yüksek güven endeksini Ağustos ayında yakaladık. Bu şunu gösteriyor ekonomide, reel sektörde tüketim tarafında insanlar, hane halkları piyasa ekonominin geleceğine güven duyuyorö

‘ALACAĞIMIZ BAŞKA TEDBİRLER DE OLACAK’

Türkiye’nin yep yeni bir büyüme evresine girdiğine işaret eden Bakan Ağbal “İnşallah 2017, 2018 ve 2019 yılları da dahil olmak üzere Türkiye kanaatimce yeni bir büyüme ivmesini yakaladı, aslında bu şer olan alçak FETÖ terör örgütünün bu darbe girişimi biz millet olarak Allah’ın yardımıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşuyla güçlü direktifleriyle hükümet olarak da bizlerin aldığı kararlarla ve millet olarak da gösterdiğimiz birlik ve beraberlik içerisinde inşallah yepyeni bir büyüme evresine girdik. Türkiye ekonomide önümüzdeki yıllarda her bakımdan güçlü bir büyümeyi ortaya koyacak ve bu sayede de 2002 yılında başlattığımız bu büyüme hikâyesi inşallah önümüzdeki yıllarda, özellikle 2023’e giden süreçte de bize güçlü bir destek verecek. Ekonominin daha da gelişmesi için hükümet olarak bugüne kadar aldığımız tedbirleri önemsedik, bu kararları aldık, uygulamada da sonuçlarını gördük ama hükümet olarak burada ileriye dönük olarak ekonominin yapısal tarafında alacağımız başka tedbirler de olacak, başka düzenlemelerde olacak. Ekonomiyi daha da büyütecek, ekonominin üretim, yatarım, istihdam ve ihracaat potansiyelini daha da yukarıya çekecek arka arkaya yasal düzenlemeleri de yapacağımız bir döneme giriyoruz. Maliye bakanlığı olarak kendimiz açısından söylemem gerekirse, özellikle şu anda masada yoğun bir şekilde çalıştığımız Gelir Vergisi Kanunu var, Katma Değer Vergisi Kanunu var. Her iki kanun da en başta ekonomide üretimi, yatırımı, istihdamı ve ihracatı artırmaya yönelmiş, üretimde yerli üretimi destekleyen, ihracatı destekleyen bir perspektifte çalışmaları yürütülen kanunlar. İnşallah bunları bir kaç ay içerisinde hızlı bir şekilde toparlayacağız ve bakanlar kurulunda görüşüldükten sonra hızlı bir şekilde de meclise bunları getireceğizö diye konuştu

‘BÖYLE BİR ÜLKE DÜNYADA HERHALDE YOK’

Bayramların insanları birleştiren ve bütünleştiren müstesna günler olduğunu kaydeden Bakan Ağbal “Bayramlar bizi birleştiren, bütünleştiren müstesna günlerdir. Bugünlerde milletçe ülke olarak bir taraftan bütün bu yaşadıklarımızla iftihar ediyoruz. Yaşadıklarımızdan dolayı kendimizle ne kadar gurur duysak azdır. Bir ülkede 15 Temmuz 2016’da alçak bir darbe girişimi olmuş, aradan 1 yıl geçmeden ülke kendini olağanüstü bir şekilde toparlamış, bu sürecin içerisine 16 Nisan referandumunu koymuş ve Türkiye’yi çok daha ileriye götürecek reform niteliğinde bir Anayasa değişikliğini de yapmış. Böyle bir ülke dünyada herhalde yok. O açıdan millet olarak kendimizle iftihar ediyoruzö ifadelerinde bulundu.

‘YÜREĞİMİZ KAN AĞLIYOR’

Arakan’da yaşanan zulmü şiddetle kınadığını da dile getiren Bakan Ağbal “En son Arakan’da Müslümanlara karşı yapılan zulmü, şiddetle lanetliyoruz. Bu zulmü yapanları şiddetle kınıyoruz ve bütün dünyayı Sayın Cumhurbaşkanımız zaten gereken girişimleri başlattı, bütün dünyayı da bu zulüm karşısında bu zalimler karşısında bu zulmü önleme noktasında harekete geçmeye çağırıyoruz. Yüreğimiz kan ağlıyor. Televizyonlarda görüntüleri izliyoruz, milletçe üzülüyoruz. Dünyanın bugün birçok coğrafyasında Müslümanlar zulüm altında, Müslümanlara Gazze’de, Arakan’da bugün yapılan zulümleri hepimiz izliyoruz, büyük bir üzüntüyle de ellerimizi açıp Rabbimize dua ediyoruz. Bu zulümleri yapanları ‘Kahru perişan eyle’ diye. Kurban Bayramı’na girerken bir taraftan içeride bu birliğe, beraberliğe işaret eden bütün bu gelişmelerden dolayı mutluyuz ve huzurluyuz, ama dışarıda yaşananlardan dolayı da üzüntülüyüz. O açıdan millet olarak bu bölgede bize düşen büyük sorumluluklar var. İslam coğrafyası içerisinde bugün bütün ümitler ülkemizde, bütün ümitler beklentiler bu millet üzerinde. İnşallah biz de bu beklentileri boşa çıkarmayacağız, canla başla gayret edeceğiz ve içeride ve dışarıda milletimizin birliğine beraberliğine kast eden her türlü alçakların, alçak terör örgütlerine karşıda mücadele edeceğizö diyerek konuşmasını tamamladı.

3)FRENİ BOŞALAN KAMYON 3 OTOMOBİL VE EVİN BALKONUNA ÇARPTI

BURSA'da rampa aşağı indiği sırada freni boşalan nakliyat kamyonu 3 otomobil ve bir apartman dairesinin balkonuna çarptıktan sonra durdu. Kazada kamyon şoförü yaralandı.

Kaza, merkez Yıldırım İlçesi Namazgah Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ş. yönetimindeki 16 LDR 43 plakalı nakliye kamyonu, Yıldırım İlçesi’nden yüklediği ev eşyalarını Nilüfer İlçesi’ne götürürken rampa aşağı indiği sırada freni boşaldı. Kamyon önce 3 otomobile sonra da bir apartman dairesinin balkonuna çarptı. Kazadan yaralanan kamyon şoförü M.Ş., 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kamyonun çarptığı otomobiller ve apartman dairesinini balkonunda hasar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

4)MAĞAZADAN ÇOCUK KIYAFETİ HIRSIZLIĞI

MANİSA'da bir çocuk giyim mağazasından 1 dakika içinde çocuk kıyafeti hırsızlığı yapıldı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan o anlarda, 50 yaşlarındaki bir kadın mağazadaki kalabalıktan da faydalanarak 1 dakika içinde 9-12 yaş grubu iki etekli takım ile 1 abiye kıyafetini çalıp çıktı.

Kurban Bayramı nedeniyle Manisa'daki giyim mağazalarında alışveriş yoğunlaşırken, bir taraftan da hırsızlık olayları yaşanmaya başladı. Geçen 23 Ağustos'ta bir çocuk giyim mağazasında 1 dakikada yapılan hırsızlığın benzeri, bu kez geçen çarşamba günü, Şehzadeler İlçesi Dinçer Mahallesi'ndeki bir başka çocuk giyim mağazasında yaşandı. 'Pembe Mavi' adlı işletmeden yapılan hırsızlık, yine güvenlik kamerasınca görüntülendi. Saat 19.05'te mağazaya giren 50 yaşlarındaki bir kadın, önce reyonlara yönelerek giysileri inceledi. Daha sonra gözüne kestirdiği reyona yönelerek, 9-11 yaş arası, 2 etekli takımı ve 1 abiye kıyafeti çaldı. Kadın daha sonra işyerindeki kalabalıktan faydalanarak, 19.05'te girdiği işyerinden 19.06'da hızlı bir şekilde çıktı.

İşyeri sahibi Deniz Ada, "O akşam ne olduğunu anlayamadık. İşyerimde yoğun bir bayram kalabalığı vardı. Kadın kalabalıktan faydalanarak bir dakika içerisinde giysileri çalıp çıkıyor. Cesareti bizi çok şaşırttı. Kıyafetleri saklama ihtiyacı olmadan alıp herkesin gözü önünde bir müşteri gibi çıkıyor. Zararım 300 lira. Ancak zarardan çok bu hırsızın bulunmasını ve başka işyerlerinin ürünlerini çalmasının engellenmesini istiyorum" diye konuştu.

Kendisinin ihtiyaç sahiplerini de yardımcı olduğunu ifade eden işyeri sahibi Ada, "Çevremdeki bazı hayırsever vatandaşlar, belirli miktarlarda bana paralarını teslim ediyor ve bu parayla gerçek ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını giydirmemi istiyorlar. Eğer bu kadında benden böyle bir talepte bulunsaydı, gerekeni yapardık. Hırsızlık yapmasına gerek yoktu" dedi.

5)YALOVA'DA 704 DENİZ ASTSUBAYI TÖRENLE DİPLOMALARINI ALDI

YALOVA’da Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda eğitimlerini tamamlayan 704 deniz astsubay, törenle diplomalarını aldı.

Diploma töreni Yalova’nın Altınova İlçesi'nde bulunan Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı’ndaki Şehit Deniz Kurmay Kıdemli Albay B. Hüsnü Dizdar Açık Spor Tören Alanı’nda gerçekleştirildi. Programda ‘2016 Yılı Dış Kaynaktan Temin Edilen Muvazzaf Astsubay Adayları Temel Askerlik ve Astsubaylık Nosyonu Kazandırılması Eğitimi’ni tamamlayan 692 astsubay adayı ile ‘2017 Yılı Subaylık Nosyonu Kazandırılması Eğitimi’ni başarı ile tamamlayan 12 uzman erbaşa, astsubay diplomaları verildi.

Törende konuşan Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Yalova Garnizon Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, diploma alan astsubaylara seslendi. Gedik, “Bembeyaz üniformanız gibi lekesiz ve tertemiz bir karakter yapısının yanı sıra; Atatürk, vatan ve meslek sevgisini benliğinize sığdırmış olarak sizleri Deniz Kuvvetleri’nin birer rütbeli mensupları olmanın yolunu açan diplomalarınızı almaya hak kazandınız. 21'inci yüzyıl Türkiye’sinin görev bilinciyle yoğrulmuş, çalışkan, yetenekli ve üstün sorumluluk sahibi yeni nesillersiniz. Devletimiz çağdaş dünyadaki layık olduğu yere, Deniz Kuvvetlerimiz de bulunduğu coğrafyanın en güçlü donanması olma hedefini sizlerin oluşturacağı temel taşlar ile güçlenecektirö diye konuştu.

Mezunlar adına konuşmayı ise Astsubay Çavuş Ömer Kalay yaptı. Kalay, “Çağın gerektirdiği modern harp silah ve vasıtalarına sahip olmak konusunda büyük atılımlar içerisinde bulunan Deniz Kuvvetleri’nin geleceğinin teminatı olan bizler, bilgi ve becerilerimizi durmaksızın yetiştirmeyi ve Büyük Önder Atatürk’ün ilkelerini kalplerimizin derinliklerinde yaşatarak başarılı olmayı ana hedefimiz olarak kabul ediyoruzö dedi.

Yapılan konuşmaların ardından bölümlerini birinci olarak tamamlayan astsubaylara diplomalarını Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral İbrahim Özdem Koçer, Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Yalova Garnizon Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik ve Deniz Albay Ali Çelik takdim etti. Program diğer öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından tören geçişiyle sona erdi. Törene katılan astsubayların aileleri ise cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

