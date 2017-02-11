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DHA:TUNCELİ' DE PÜLÜMÜR' DE ÇATIŞMA;3 ASKER YARALANDI,1 TERÖRİST ÖLÜ ,1 TERÖRİST YARALI ELE GEÇİRİLDİ

Tunceli' in Pülümür ilçesi Kızılmescit mevkiinde devam eden oparasyonlarda çıkan çatışmada 3 asker yaralandı, 1 terörist öldürüldü, 1 terörist yaralı ele geçirildi. Devlet hastanesine gelerek yaralı askerleri ziyaret eden Tunceli Valisi...

DHA:TUNCELİ' DE PÜLÜMÜR' DE ÇATIŞMA;3 ASKER YARALANDI,1 TERÖRİST ÖLÜ ,1 TERÖRİST YARALI ELE GEÇİRİLDİ

Tunceli' in Pülümür ilçesi Kızılmescit mevkiinde devam eden oparasyonlarda çıkan çatışmada 3 asker yaralandı, 1 terörist öldürüldü, 1 terörist yaralı ele geçirildi.

Devlet hastanesine gelerek yaralı askerleri ziyaret eden Tunceli Valisi Osman Kaymak çatışmayla ilgili bilgi verdi. Vali Kaymak, " Pülümür Kızılmescit bölgesinde eski bir maden ocağındaki bir konteynır içinde teröristlerin olduğu değerlendirilerek bölgeye jandarma timleri sevkedilmiş olup teröristlerin dışarı çıkması için anons yapılmış konteynır içinden bulunan iki teröristten birinin dışarı çıkarak elindeki el bombasını güvenlik güçlerinin üzerine atması sonucu 3 askerimiz yaralanmıştır. Yaralı askerlerimiz bölgeden hızla hastaneye intikal ettirilerek tedavilerine başlanmıştır. Askerlerimizin tedavilerine devam ediliyor, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Çatışma sırasında bir terörist olay yerinde öldürülmüş 1 terörist de yaralı olarak etkisiz hale getirilmiştir" dedi Vali Kaymak bölgedeki operasyonların sürdüğünü söyledi. 

Görüntü Dökümü

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-Tunceli Devlet Hastanesinden görüntü

-Hastane önündeki ambulansın ve zırhlı araçların görüntüsü

-Vali Kaymak ın açıklaması

Ferit DEMİR-TUNCEli/

 

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