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DHA:TAŞ OCAĞINDA PATLATMA HEYELANA YOL AÇTI, YOL KAPANDI, 2'İ ASKER 3 KİŞİ YARALANDI

:TAŞ OCAĞINDA PATLATMA HEYELANA YOL AÇTI, YOL KAPANDI, 2'İ ASKER 3 KİŞİ YARALANDI ARTVİN’in Kemalpaşa ilçesinde bir taş ocağında kontrollü patlatma yapıldığı sırada oluşan heyelanda Karadeniz Sahil Yolu çift yönlü ulaşıma kapandı....

DHA:TAŞ OCAĞINDA PATLATMA HEYELANA YOL AÇTI, YOL KAPANDI, 2'İ ASKER 3 KİŞİ YARALANDI

:TAŞ OCAĞINDA PATLATMA HEYELANA YOL AÇTI, YOL KAPANDI, 2'İ ASKER 3 KİŞİ YARALANDI

ARTVİN’in Kemalpaşa ilçesinde bir taş ocağında kontrollü patlatma yapıldığı sırada oluşan heyelanda Karadeniz Sahil Yolu çift yönlü ulaşıma kapandı. Olayda yol güvenliği alan ve seken taş parçalarının isabet ettiği 2'i asker 3 kişi ağır yaralandı. Olay, Kemalpaşa ilçesi Üçkardeşler köyü Karadeniz Sahil Yolu’nda saat 15:30 sıralarında meydana geldi. Balıkçı barınağı inşaatı için deniz dolgusunda kullanılmak üzere taş alımı yapılan bir ocakta kontrollü patlatma yapıldı. Bu sırada meydana gelen heyelanda Karadeniz Sahil Yolu çift yönlü ulaşıma kapandı. Olayda yol güvenliği alan ve seken taş parçalarının isabet ettiği 2'i asker 3 kişi ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulanslar ve takviye iş makineleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları alarak Hopa Devlet Hastanesine ulaştırdı.
Karadeniz Sahil Yolu’nun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Karayolunda çift yönlü uzun araç kuyrukları oluştu.

Görüntü Dökümü
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Cep telefonu ile olay yeri detayları

 Haber-Kamera: ARTVİN-

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