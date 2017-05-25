DHA.Şehit polisin cenazesini aynı çatışmada yaralanan silah arkadaşları getirdi

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi Kato Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Özel Harekat polisi 25 yaşındaki Mesut Yılmaz'ın cenazesi memleketi Samsun’a getirildi. Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi Kato Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Özel Harekat polisi Mesut Yılmaz'ın cenazesini taşıyan askeri uçak saat 11.42’de Samsun Çarşamba Havalimanı’a indi. Buradaki karşılama törenine Samsun Valisi İbrahim Şahin, şehit babası Mehmet Yılmaz, şehidin iki kız ve bir erkeke kardeşi, yakınları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Bekar ve 2014 yılında polis olduğu belirtilen Mesut Yılmaz'ın, cenazesi tören mangası tarafından askeri uçaktan indirildi. Bir süre Türk bayrağına sarılı tabutu omuzlarda taşındı. Şehit Yılmaz’ın aynı çatışmada yaralanan iki silah arkadaşı aynı uçakla Samsun'a geldi. Silah arkadaşlarını biri kolundan diğeri ise ayağından yaralı olması nedeniyle diğer özel harekat polisleri yürümelerine yardımcı oldu. Şehit özel harekat polisi Mesut Yılmaz’ın tabutunun cenaze aracına konulmasının ardından araç eskort eşliğinde İlkadım İlçesi Çatalarmat Mahallesi’ndeki baba ocağına götürüldü.

Görüntü Dökümü :

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- Şehidin havalimanında karşılanması

- Detaylar

- Yaralı polislerden detay

- Yakınlarından detay

Haber-Kamera : Yaprak KOÇER-Hakan AKGÜN,SAMSUN,() -