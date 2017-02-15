DHA:KUYUYA DÜŞEN 2 KİŞİYİ KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRYOR

Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde 70 metre derinliğinde 5 metre çapında kuyuya düşen iki kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor
GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK
MARDİN
Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde 70 metre derinliğinde 5 metre çapında kuyuya düşen iki kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK MARDİN
15 Şubat 2017 Çarşamba 15:02
Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde 70 metre derinliğinde 5 metre çapında kuyuya düşen iki kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor
GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK
MARDİN
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:11
|07:50
|13:28
|16:23
|18:49
|20:16