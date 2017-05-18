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DHA:KÜTAHYA' DA TRAFİK POLİSLERİ SEL SULARINDA ARACIN İÇİNDE MAHSUR KALAN  YAŞLI  KADINI BÖYLE KURTARDI 

Kütahya' nın Akkent mahallesinde sel sularının göle dönüştürdüğü yolda aracın içinde mahsur kalan yaşlı çift  trafik ekipleri  tarafından kurtarıldı.  Kaza ihbarı alıp bölgeye giden  polis ekipleri  yaşlı karı kocanın bulunduğu...

DHA:KÜTAHYA' DA TRAFİK POLİSLERİ SEL SULARINDA ARACIN İÇİNDE MAHSUR KALAN  YAŞLI  KADINI BÖYLE KURTARDI 

Kütahya' nın Akkent mahallesinde sel sularının göle dönüştürdüğü yolda aracın içinde mahsur kalan yaşlı çift  trafik ekipleri  tarafından kurtarıldı.  Kaza ihbarı alıp bölgeye giden  polis ekipleri  yaşlı karı kocanın bulunduğu sel sularında kalan otomobille karşılaştı. Otomobilden önce 80 yaşındaki Halil İbrahim Kaya ' yı çıkaran polisler daha sonra da 78 yaşındaki  kadını çıkardı. Polis memurunun  yaşlı kadını   aracın içinden çıkarıp sırtında taşıması cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi


Görüntü Dökümü

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-Kadının   polis ekibi tarafından araçtan çıkarılması

-Polis memurunun yaşlı kadını sırtında taşıması

 

Oğuzhan KILIÇ- KÜTAHYA

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