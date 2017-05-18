DHA:KÜTAHYA' DA TRAFİK POLİSLERİ SEL SULARINDA ARACIN İÇİNDE MAHSUR KALAN  YAŞLI  KADINI BÖYLE KURTARDI 

Kütahya' nın Akkent mahallesinde sel sularının göle dönüştürdüğü yolda aracın içinde mahsur kalan yaşlı çift trafik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza ihbarı alıp bölgeye giden polis ekipleri yaşlı karı kocanın bulunduğu sel sularında kalan otomobille karşılaştı. Otomobilden önce 80 yaşındaki Halil İbrahim Kaya ' yı çıkaran polisler daha sonra da 78 yaşındaki kadını çıkardı. Polis memurunun yaşlı kadını aracın içinden çıkarıp sırtında taşıması cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi
Görüntü Dökümü
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-Kadının polis ekibi tarafından araçtan çıkarılması
-Polis memurunun yaşlı kadını sırtında taşıması
Oğuzhan KILIÇ- KÜTAHYA