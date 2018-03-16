DHAİSTANBUL - AKŞENER: İSTİKLAL MARŞI'NIN HERHANGİ BİR NOKTASINA BUGÜN BİR YİĞİDİN ÇIKIP ELİNİ SÜRMESİ MÜMKÜN OLAMAZ

* İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,

"İstiklal Marşı'nın herhangi bir noktasına bugün bir yiğidin çıkıp elini sürmesi mümkün olamaz. Buna ne biz izin veririz, ne siz izin verirsiniz"

" (Seçim güvenliği) O sandıklara elini uzatan farelerin vallahi, billahi elini kırarım. Çünkü seçim sandığı bir devletin namusudur. Oraya el uzatanın gereğinin yapılması farzdır, vaciptir"

Haber-Kamera: Enver ALAS - Hakan KAYA / İSTANBUL,

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin düzenlediği 'Anlat Hemşehrim, Dertleşelim' etkinlikleri kapsamında bugün Beşiktaş Demokrasi Meydanı'nda partililerle ve vatandaşlarıyla bir araya geldi. İYİ Parti yöneticileri, örgüt temsilcileri ve vatandaşlarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte bir basın toplantısı düzenleyen Meral Akşener, 'Anlat Hemşehrim, Dertleşelim' projesi üzerine bazı açıklamalarda bulundu. Projenin İYİ Parti'ye ait olduğunun altını çizen Akşener, "Bizim bu projeyi çaldılar. Sayın Musavat Dervişoğlu ve ekibinin hazırladığı bu projeyi, ben bir maşrapa su dökerek yola çıkarmıştım ve Muğla'ya gitmişlerdi. Aradan bir hafta geçti baktık asrın lideri de aynı şeyi yapıyor. Hiçbir siyasi partinin yapmadığı bir projeyi hayata geçirdiğini iddia ediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı sayın Erdoğan'a hatırlatmak isterim ki bu proje İYİ Parti'nindir, bizimdir" diye konuştu.

"ÇEKMECEDEKİ ARAŞTIRMA SONUÇLARINI AÇIKLA KARDEŞİM"

Meral Akşener, kendisini dinleyenler arasında yer alan bir kişinin "anket sonuçlarında İYİ Parti'nin oyları düşük gösteriliyor" şeklindeki ifadeleri üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Çekmecedeki araştırma sonuçlarını açıkla kardeşim. Daha seçimlere iki yıla yakın bir süre varken 'acil acil', 'koşa koşa', bir 'ittifak' kurma yoluna seni iten korkuyu açıkla kardeşim. İstiklal Marşı 'korkma' diye başlıyor. Oradan ilham alarak 'korkma kardeşim'. Açıkla bakalım o çekmecende sakladığın anketler neyi gösteriyor. İYİ Parti'yi hangi sonuç, senin partini hangi sonuçlar bekliyor. Benim bildiğim ittifaklar seçimlere belli bir süre kaldığında yapılır. Bizim yaptığımız çalışmalarda, anketlerde samimiyetle söylüyorum; 'tarzan zorda'...

"İYİ PARTİ KURULDUĞUNDAN BERİ BİR TÜRLÜ GÜNDEM YARATAMIYOR"

Akşener, "İş zorda, çünkü İYİ Parti kurulduğundan beri bir türlü gündem yaratamıyor arkadaş. Üzgünüm yaratamayacaksın. Maalesef yapamayacaksın. Önce 'dinimizi güncelleştirmeye' kalktı. Benim bildiğim Erdoğan, tarihi dizilerden dini de menkıbelerden öğrenir. Yunan Cumhurbaşkanına şöyle bir tavsiyede bulundu; 'iyi bir tarih kitabı bul ve oku'... Ben de hem kendisine hem Yunan Cumhurbaşkanına tavsiye ediyorum. An itibarıyla bugüne kadar muhalefet partilerini sayın Erdoğan tanzim etmeye çalışmıştı. Muhalefet partilerini bugüne kadar peşinden sürüklemişti ve seçilmiş rakipler organize etmişti. Ama artık işi zor. Çünkü İYİ Parti var" şeklinde konuştu.

YOĞUN İSTEK ÜZERİNE 'İSTİKLAL MARŞI'

İYİ Parti lideri Akşener, konuşmasının ardından etkinliğe katılanlarla sohbet etti, onları şikayetlerini dinledi. Katılımcılardan gelen yoğun talep üzerine Akşener, herkesi "İstiklal Marşı' okumaya davet etti ve hep bir ağızdan İstiklal Marşı söylendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN 'İSTİKLAL MARŞI BESTESİ' SÖZLERİ

Ardından tekrar konuşan Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstiklal Marşı'nın bestesiyle ilgili sözlerini eleştirdi. Akşener, "İstiklal Marşı'nın herhangi bir noktasına bugün bir yiğidin çıkıp elini sürmesi mümkün olamaz. Buna ne biz izin veririz ne siz izin verirsiniz. Ama burada tartıştırıp acaba neyi örttüğünü göreceksiniz. Neyi örtüyorlar biliyorsunuz. Şekeri örtüyorlar, Nisan ayında yeniden mahkeme huzuruna çıkacak olan şu meşhur Rıza Bey kardeşinin durumunu örtmeye çalışıyor. Afrin'de meydana gelen o bazı hadiseleri örtmeye çalışıyor" dedi.

DİYANETE CUMA HUTBESİ TEPKİSİ

Bugün Cuma namazında okunan hutbe üzerine kendisini pek çok arkadaşının aradığını aktaran Akşener şöyle konuştu:

"Tek bir camide, 18 Mart için Çanakkale Savaşı anlatılırken rahmetli Atatürk'ün, Gazi Paşa'nın isminin hiçbir şekilde geçmediğini anlattılar. Hutbeler Türkiye genelinde bir merkezden, diyanetten gelir. Anlaşılıyor ki bütün camilerde aynı şey olmuş. 'Fesli'den tarih öğrenirsen, diziden tarih öğrenirsen... Çanakkale Savaşı demek Atatürk demektir. Çatlasan da patlasan da Atatürk demektir. Bir taraftan şuur altı devreye giriyor; hasetlik, kıskançlık devreye giriyor. Atatürk gibi olma hali devreye giriyor. İddia ediyorum ecdadın her birinden gıcık oluyor. Kendini Atatürk'ten üstün görüyor, Abdülhamid Han'dan üstün görüyor, Fatih Sultan Mehmet Han'dan üstün görüyor. Niye üstün görüyor. Türkiye'yi evi, kendisini de bizim 'babamız' olarak görüyor. Sayın Erdoğan Türkiye'nin babası olmuş. Çok vahim bir iş bu. Biz evlatlarıyız, canı istediğine tokat atıyor canı istediğine para ödüyor. Dolayısıyla itiraz edilmesi gereken durum budur. Bu patolojik bir problemdir."

"O SANDIKLARA ELİNİ UZATAN FARELERİN VALLAHİ, BİLLAHİ ELİNİ KIRARIM"

Seçim güvenliğiyle ilgili de açıklamalar da bulunan Genel Başkan Akşener, "Eğer İYİ partililer o sandığın başında durduğu takdirde ki duracaklar, o sandıklarda herhangi bir alengirli iş yapılmayacak, yaptırmayacağız. Onlar görevini yaptıktan sonra o sandıklara elini uzatan farelerin vallahi, billahi elini kırarım. Çünkü seçim sandığı bir devletin namusudur. Oraya el uzatanın gereğinin yapılması farzdır, vaciptir" şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Meral Akşener, partililere ve vatandaşlara çay ikram etti.

Görüntü Dökümü

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-Meral Akşener'in meydana gelişi

-Partililerin ve vatandaşların yoğun ilgisi

-Akşener'in açıklamaları

-Araya giren vatandaşların talepleri

-Akşener'in bunlara yanıt vermesi

-Akşener'in konuşmasına devam etmesi

-Çay ikramı

-Genel ve detay

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