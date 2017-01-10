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DHA:FIRAT KALKANI'NDA 367 DEAŞ HEDEFİ VURULDU, 19 TERÖRİST ÖLÜ

SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ'a ait 367 hedef karadan ve havadan ateş altına alınarak imha edildi, 19 terörist etkisiz hale getirildi.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 140 gündür sürdürülen Fırat...

DHA:FIRAT KALKANI'NDA 367 DEAŞ HEDEFİ VURULDU, 19 TERÖRİST ÖLÜ

SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ'a ait 367 hedef karadan ve havadan ateş altına alınarak imha edildi, 19 terörist etkisiz hale getirildi.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 140 gündür sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik operasyonlara devam edildi. Genelkurmay Başkanlığı tarafından harekatın son durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:"Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 340 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab, Bzagah ve Suflaniyah’tabulunan 27 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda barınma yerleri, savunma mevziileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları imha edilmiştir. Gün içinde, karadan ve havadan icra edilen harekat kapsamında toplam 19 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, 3 havan, 3 silahlı araç ve 1 top monteli araç imha edilmiştir. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 1 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bu güne kadar çoğu tuzaklanmış 2821 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir

GAZİANTEP/

 

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