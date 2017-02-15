DHA:EL BAB'DA 5 ASKER YARALANDI

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan 5 asker, Kilis Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 176 gündür sürdürüldüğü Suriye'nin El Bab bölgesinde 5 Türk askeri yaralandı. Ayrıntısı bilinmeyen olayda yaralanan askerler, araçlarla sınır hattına getirildi ve daha sonra ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne sevkedildi. Acil serviste tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Görüntü DÖkümü
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- Kilis Devlet Hastanesi
- Ambulansların gelişi
- Yaralıların indirilişi
- Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 159 MB
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