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DHA;Ege'de Türk kargo gemisi ile Yunan savaş gemisi çarpıştı

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca Türk bayraklı 73 metrelik 'Karmate' isimli genel kargo gemisi ile Yunan bayraklı 54,8 metre uzunluğundaki 'Armatolos' adlı savaş gemisinin, Midilli Adası'nın yaklaşık 3,8 deniz mili...

DHA;Ege'de Türk kargo gemisi ile Yunan savaş gemisi çarpıştı

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca Türk bayraklı 73 metrelik 'Karmate' isimli genel kargo gemisi ile Yunan bayraklı 54,8 metre uzunluğundaki 'Armatolos' adlı savaş gemisinin, Midilli Adası'nın yaklaşık 3,8 deniz mili doğusunda çarpıştığı açıklandı. Her iki gemide de batma tehlikesi bulunmadığı, ölü ve yaralı olmadığı belirtilirken, kazayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan kazaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:  
"4 Mayıs 2018 günü saat 04.08'de, İzmir'den Tekirdağ'a 2 bin 150 ton çimento yükü ile gitmekte olan Türk bayraklı 73 metrelik Karmate isimli genel kargo gemisi zararsız geçiş hakkını kullanarak seyir halinde iken Yunan Bayraklı 54,8 metre boyundaki Armatolos isimli savaş gemisi ile Midilli Adası'nın yaklaşık 3,8 deniz mili doğusunda çarpışmıştır. Her iki gemide de batma tehlikesi bulunmadığı, ölü ve yaralı olmadığı herhangi bir çevre kirliliği meydana gelmediği bilgisi alınmıştır. Çarpışma sonrasında Bakanlığımız Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile Yunanistan Arama Kurtarma Merkezi arasında koordinasyon sağlanmıştır. Karmate isimli gemide deniz seviyesinin 3 metre üzerinde, başüstü sancak baş omuzluğunda 3,5 - 4 metre arası eğilme ve burkulma şeklinde hasar oluştuğu, Armatolos isimli savaş gemisinin ise iskele baş omuzluğunda hafif maddi hasar meydana geldiği tespit edilmiştir. Çarpışma sonrasında saat 04.10 itibariyle her iki gemi yollarına devam etmiştir. Karmate gemisi Türk karasularına doğru rota değiştirerek saat 05.15'te Dikili Limanı idari sahasına ulaşmıştır. Kaza ile ilgili idari tahkikat devam etmektedir."

-Güvenlik - Türkiye-İzmir -

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