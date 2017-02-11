DHA:CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN' DAN , BAHREYN, SUUDİ ARABİSTAN VE KATAR'A RESMİ ZİYARET

:CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN' DAN , BAHREYN, SUUDİ ARABİSTAN VE KATAR'A RESMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12-15 Şubat 2017 tarihlerinde Körfez ülkelerinden Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar’a resmi ziyaretlerde bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' ın 12-13 Şubat tarihlerinde gerçekleştireceği Bahreyn ziyaretinde, Kral Hamad bin İsa el Halife ile bir araya geleceği, ayrıca üst düzey Bahreynli yetkilileri kabul edeceği kaydedildi. Ziyaret sırasında Türkiye ile Bahreyn arasında çeşitli alanlarda işbirliği anlaşmalarının imzalanmasının öngörüldüğü belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 13-14 Şubat tarihlerinde Suudi Arabistan'a yapacağı ziyaret çerçevesinde Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüşeceği ayrıca Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Naif ve Veliaht Vekili Muhammed bin Selman’ı kabul etmesinin öngörüldüğü bildirildi.

14-15 Şubat tarihinde Katar' ı ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan' ın burada Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Tani ile bir görüşme gerçekleştirecekleri belirtildi. Ziyaretler sırasında yapılacak görüşmelerde, anılan ülkelerle ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, ayrıca, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü ifade edildi. Söz konusu ziyaretlerin, gerek ikili, gerek Körfez İşbirliği Konseyi ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi çok taraflı düzeyde, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar’la işbirliğinin derinleştirilmesine katkı sağlayacağı vurgulandı.

ANKARA/