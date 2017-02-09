DHA;ADIYAMAN'DA ADLİYEDE KAVGA: 6 YARALI, 6 GÖZALTI

ADIYAMAN'da, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki aile arasında adliyede çıkan kavgada, 6 kişi yaralandı. Kavgayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.Olay, sabah saatlerinde Adıyaman Adliyesi'nde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Karaca ve Çalgan aileleri arasındaki duruşmaya gelen taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü. Tekme- tokat kavga eden taraflar, ihbarla sevk edilen polisler tarafından ayrılarak kava sonlandırıldı. Kavgada 6 kişi darbelerle yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis, kavgaya karışan 6 kişiyi ise gözaltına aldı.





GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adıyaman Adliyesi

- Tarafların kavga etmesi

- Polisin müdahalesi

- Yaralananlar

- Polisin gözaltı yapması

- Güvenlik önlemi alınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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