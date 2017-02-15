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DHA:ADANA'DA YUNUS EKİBİ KAZA YAPTI: 1 POLİS ŞEHİT, 1 POLİS YARALI

ADANA'da şehit cenazesi için düzenlenecek törene giden motosikletli Yunus timinin kaza yapması sonucu, 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.Kaza, saat 08.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Dün Hatay'ın Amanos...

DHA:ADANA'DA YUNUS EKİBİ KAZA YAPTI: 1 POLİS ŞEHİT, 1 POLİS YARALI

ADANA'da şehit cenazesi için düzenlenecek törene giden motosikletli Yunus timinin kaza yapması sonucu, 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.Kaza, saat 08.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Dün Hatay'ın Amanos Dağları'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş Salih Kayan'ın cenaze konvoyuna katılmak için Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'nde giden Gökhan Varuş yönetimindeki polis motosikleti, kontrolden çıkarak kaldırıma çarpıp devrildi. Yaklaşık 12 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü Varuş ile beraberindeki meslektaşı Fırat Ulaş yaralandı.

Ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polislerden Gökhan Varuş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer polis Ulaş'ın tedavi ise sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Yerdeki motorsikletten detay görüntüler

- Olay yerindeki polisler

- Yerdeki kan izi

- Hastane önün,den görüntüler

SÜRE:01'29" BOYUT:107 MB

Haber-Kamera:Gökhan KESKİNCİ/ADANA,()

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