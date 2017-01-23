DHA YUT BÜLTENİ-8

1)DOĞU'DA SİBİRYA SOĞUKLARI

SİBİRYA soğuklarının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi buz kesti. Sıfırın altında 30 derece ile bölgedeki en düşük hava sıcaklığı Erzurum'un Tekman İlçesinde ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Sibirya üzerinden gelen yüksek basıncın etkisi nedeniyle dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Aşırı soğuklar nedeniyle ev ve iş yerlerinin camları buz tutarken, ağaçlarda da kırağılar oluştu. Yoğun sis nedeniyle bazı yörelerde görüş mesafesi birkaç metreye kadar düştü. Bölgedeki en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 30 derece ile Erzurum'un Tekman ilçesinde oldu. Termometreler sıfırın altında olmak üzere Erzurum Köprüköy'de 29.2, Ağrı Hamur'da 28.6, Ağrı'da 28.2, Erzincan Oltukbeli'de 27.5, Erzurum'da 21.7, Kars'ta 21.3, Muş'ta 17.9 Ardahan'da 15, Iğdır'da 12.8 ve Erzincan'da 10 dereceyi gösterdi. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü uzmanları, Sibirya soğuklarının Perşembe gününe kadar devam edeceğini bildirdi. Perşembe günü beklenen kar yağışı ile birlikte sıcaklıkların mevsim normallerine döneceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Sıcak suyun gökyüzüne atılma anı

-Sisli havada araçların geçişi

-Kırağı tutan ağaçlar

-Soğuk havada yürüyen vatandaşlar

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM()

SÜRE:02.45 BOYUT: 166 MB

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2)GAZİANTEP'TE, ÇİFTE CİNAYETİN ALTINDAN 'BACANAK' ÇIKTI

GAZİANTEP'te geçen cumartesi günü 32 yaşındaki Ökkeş Avcı ve 22 yaşındaki Savaş Dahan'ın tabancayla başlarından vurularak öldürülmesiyle ilgili sır perdesi aralandı. Çifte cinayetin, Ökkeş Avcı'nın aralarında husumet bulunan bacanağı 38 yaşındaki Mehmet Ali Aslan ile kardeşi Ahmet Aslan tarafından işlendiği saptandı. Gözaltına alınan Ahmet Aslan tutuklanırken, yeni yakalanan bacanak Mehmet Ali Aslan'ın işlemleri sürüyor. Geçen cumartesi günü sabaha karşı 23 Nisan Mahallesi Mahallesi'nde arkadaşı Savaş Dahan ile yürüyen Ökkeş Avcı, aralarında husumet bulunan bacanağı Mehmet Ali Aslan ile kardeşi Ahmet Aslan'la karşılaştı. Tartışmaya başlayan taraflar, tartışmanın büyümesi üzerine tabancalarıyla birbirlerine ateş etmeye başladı.

TAKİP EDİP BAŞLARINDAN VURDULAR

Bu sırada 27 TV 886 plakalı otomobillerine binerek uzaklaşmaya çalışan Ökkeş Avcı ve Savaş Dahan, kendilerini başka bir otomobille takip eden Mehmet Ali Aslan ve Ahmet Aslan tarafından Yeşilevler Mahallesi'nde durduruldu. İddiaya göre Aslan kardeşler, burada Avcı ve Dahan'ı tabancalarıyla başlarından ateş ederek öldürdükten sonra kaçtı. Olayın ardından şüphelilerin peşine düşen polis, yaptıkları çalışma sonucu Ahmet Aslan'ı gözaltına aldı. Ahmet Aslan emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'PUSU KURDULAR KENDİLERİNE PATLADI'

Bacanağı Ökkeş Avcı ile husumeti olduğu öğrenilen Mehmet Ali Aslan ise dün akşam polis ekiplerinin Mimar Sinan Mahallesi'nde saklandığı eve yaptığı operasyonda yakalandı. Cinayet Büro Amirliği'nde ifadesi alınan Mehmet Ali Aslan, sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Polis merkezinden çıkartılırken pişman olduğunu söyleyen Mehmet Ali Aslan, "Bana pusu kurdular. Kurdukları plan kendilerine patladı" dedi.



Görüntü Dökümü

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- Zanlının karakoldan çıkarılması

- Zanlıyı çıkaran polisler

- Zanlının polis otosuna bindirilmesi

- Aracın hareketi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Ahmet ÖZER -GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 70 MB

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3)KARAMOLLAOĞLU: ŞAHISLARA GÖRE KANUNLAR ÇIKMAZ



SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Başkanlık sistemi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Şahıslara göre kanunlar çıkmaz. Yarın o gider yerine demir yumruğu olan birisi gelir" dedi.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen düzenlenen programa, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ASKON Kayseri Şube Başkanı Ali Özcan, SP İl Başkanı Mahmut Arıkan ve ASKON üyeleri katıldı. Toplantıda başkanlık sistemiyle ilgili konuşan Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Bu kanun gündeme geldiği andan itibaren bizi bir endişe kapladı. Biz prensip olarak Başkanlık sistemine karşı değiliz ama herhangi bir başkanlık sistemine de 'Evet' diyecek halimiz yok. Nasıl bir başkanlık? Demokratik bir başkanlık mı? Yoksa herkesin istediği zaman ensesinde boza pişirecek, demir yumruk olacak bir başkanlık mı? 'Efendim bizim başkanımızın demir yumruğu yoktur' deniyor. Şahıslara göre kanunlar çıkmaz. Yarın o gider yerine demir yumruğu olan birisi gelir. Onun için ben ilk defa bu fikirlerimi Cumhurbaşkanına ilettim. Kendisi bazı fikirler söyledi. Artık onun üzerinde duracak değilim. Kanun bütçe komisyonuna gelince hemen o maddeleri getirttirdik, daha bütçe komisyonundan çıkmadan da üzerinde uzmanlarla bir çalışma yaptırdık. Belli konuları tespit ettik. Arkasından TBMM'ye gelince parti genel başkanlarına mektup yazarak başkanlık sisteminde nelere ehemmiyet verdiğimizi belirttim. Başkanlık sistemine geçildiği zaman şu noktalara dikkat edilmesi lazım; Şu anda başkanlık sistemine ihtiyaç yok. Çünkü başkanlık sistemi fiilen yürüyor. Başbakan razı olduğu için yürüyor. Başbakan Cumhurbaşkanı ile uyumlu çalışıyorsa bir problem yok. İleride ne olur endişesi ile bu çıkarılıyor. Buda zihinlerde ya bir karışıklık yada diğer problemlerin üstünü örtüyor. Buda bir siyasi manevra olarak kabul edilir."

CUMHURBAŞKANININ YETKİLERİ BELLİ OLMALIDIR

Partili Cumhurbaşkanının mahsurlu olacağını savunan Karamollaoğlu, "Çünkü Cumhurbaşkanı halkı kucaklayacak. Başka partiden olan, ona oy vermeyen bir insan ne düşünecek? 'Tamam bu falanca partinin Cumhurbaşkanıdır. Onların, benim değil' diyecektir. Ülkede kimse partizanlık yapılmıyor diyebilir mi? Daniskası yapılıyor. Bugün 'Yolsuzluk yok' diyebilir miyiz? Hesabı sorulamıyor. Onun için cumhurbaşkanının yetkileri belli olmalıdır" diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişimine değinen Başkan Karamollaoğlu, "Ordumuzun üst kademesinde 350 generalimiz var. 15 Temmuz'da yarısından fazlası gitti. Bu işin içine girmiş. 100 binin üzerinde insan mesleklerinden ihraç edildi. Bir kısmı mahkeme kararı ile cezalandırıldı. Hakimler, savcılar, emniyetin üst kademeleri, ordu, sağlık personeli olan kurumlar çok önemli. Nasıl görememişiz? Cumhurbaşkanımız bile 'Allah beni affetsin. Milletimiz hakkını helal etsin' dedi. Görememenin sebebi iyi bakmamaktan kaynaklanır. Bakan görür. Bakıyorum demek bakmak demek değildir. Görmek esastır. Bu bir eksikliktir. Bu eksikliği kabul etmek çok önemli bir iştir. Bugün hükümet bunu kabullendi. Tedbir almaya çalışılıyor. O noktada bazı sıkıntılar var. Ülkemiz sarsılıyor. Kadrolar değişiyor. Özellikle terör hadisesine kalkışan bugün FETÖ'cü diye tabir edilen grubu 3'e ayırmışlar. 'Al tarafı ibadet, ortası ticaret, üstüde ihanettir' demişler. Belki doğru bir tarif. Üst kademeyi bir tarafa bırakalım. Alt kademe aslında aldanan insanlar. Sadece dışarıdan gören, burayı ibadet vesilesi kabul eden insanlar. Onların arasında bir travma yaşanıyor. Devlet yetkilileri eğer bununla ilgili tedbiri almazsa yarın ülkemiz çok daha büyük hadiselere gebe olur" diye konuştu.

TERÖR KORKUNÇ BİR NOKTAYA GELDİ

Terör konusu da değinen Karamollaoğlu, "Bugün terör korkunç bir noktaya geldi. Arkadaşlarımız yeni farkettiler ki bu terör Türkiye'nin içinden kaynaklanmıyor. Dışarıdan dost zannettiğimiz ülkeler tarafından meydana getiriliyor. Biz bunu yeni söyleyip, görmüyoruz. Bu 120 yıllık bir hadise. Temelleri o zaman atıldı" dedi.

Görüntü Dökümü

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-SP Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun konuşması

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, )

DV 2 DOSYA, 8 dakika 32 saniye/272 MB

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4)SAKARYA'DA FETÖ SORUŞTURMASINDA AVUKATLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

SAKARYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12'si avukat 20 kişi adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanlar arasında yurt dışına kaçan Sakarya imamı Turan Öztoprak'ın avukatı Ahmet Akgünler de bulunuyor.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Sakarya merkezli Konya, İstanbul, Şanlıurfa, Kütahya, Ankara ve Antalya illerini kapsayan terör örgütü ile bağlantıları olduğu tespit edilen büyük çoğunluğu avukat olan 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 12'si avukat 20 kişi gözaltına alınarak Adapazarı'na getirildi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerin ardından 20 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenler arasında 2014 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçan örgütün Sakarya imamı Turan Öztoprak'ın avukatı Ahmet Akgünler'in de bulunduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü



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-Adliyeye sevk edilmeleri



Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () -

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