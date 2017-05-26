DHA YURT:Yolda yürüyen çifte saldıran saldırgan yakaladı

DİYARBAKIR Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesinde yürüyen bir çift ile bir erkek arasında belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada önce erkeğe sonra yanındaki kadına saldıran ve görüntüleri yayımlanan

23 yaşındaki Y.Ç., olayın basına yansıması üzerine yakalandı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen Y.Ç'nin sorgusu sürerken, polis genç çifte neden saldırdığını araştırıyor. Merkez Yenişehir İlçesi Kooperatifler Mahallesi Şair Sırrı Sokak üzerinde yolda yürümekte olan bir çifte saldıran önce erkek ile kavga eden dahna sonra yanındaki kadına da saldıran saldırgan, olayın güvenlik kamerası görüntülerinin yayımlanması üzerine polisin çalışması sonucu kimliği tespit edilerek yakalandı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Bürosu ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek olayın gerçekleştiği bölgeyi önce tespit etti. 3 gün önce yaşanan kavga ve saldırı haberin yayınlanmasının üzerinden 1 saat süre geçmeden saldırganı ve kimliğini belirleyen polis, 23 yaşındaki Y.Ç'yi gözaltına aldı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen Y.Ç'nin sorgusu sürerken, polis genç çifte neden saldırdığını araştırıyor. Polis aynı zamanda saldırıya uğrayan ancak polise müracaat etmeyen Çiftin bulanması için de çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Y.Ç : Yekta Çiftçi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polislerin Y.Ç'yi binadan kelepçeleyerek çıkarması

-Y.Ç'nin polis aracına bindirilmesi

-Muhabir anons

-Y.Ç'ye soru sorulması

-Araca bindirilmesi

-Genel ve detay görüntüler

-GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ DAN GEÇİLMİŞTİ

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Ahmet ÜN/DİYARBAKIR,()

