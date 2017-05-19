DHA YURT;VALİLİK ÖNÜNDEKİ KAVGAYA BİBER GAZLI MÜDAHALE: 7 GÖZALTI

ADIYAMAN'da valilik önünde bilinmeyen nedenle kavga eden iki gruba biber gazıyla müdahale eden polis, 7 kişiyi gözaltına aldı. Olay, öğle saatlerinde Turgut Reis Mahallesi’nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı'ndaki valilik önünde karşılaşan iki grup bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Taraflar arasındaki sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek tekme- tokat kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarıyla gelen polislerin uyarılarına rağmen gruptakiler kavga etmeyi sürdürünce, biber gazıyla müdahale edildi. Müdahaleyle sonlandırılan kavgaya karışan 7 kişi, polis tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.



Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Grubun kavga etmesi

- Polisin müdahale etmesi

- Kavgaya karışanlar yere yatırılması ve gözaltına alınması

- Şüpheliler polis araçlarına bindirilmesi

- Polisin önlem alması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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