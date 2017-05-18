DHA YURT;UZMAN ÇAVUŞ VURUŞKAN, GÖLBAŞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

ŞIRNAK'ta araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Tankçı Uzman Çavuş 43 yaşındaki Musa Vuruşkan'ın cenazesi, memleketi Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi'nde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Şırnak'ın Küpeli Dağı Görmeç Bölgesi'nde geçen Pazartesi günü arazi arama ve taraması sırasında, PKK'lı teröristlerin araziye tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu yaralanan 3 çocuk babası Tankçı Uzman Çavuş Musa Vuruşkan, dün tedaviye alındığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu. Dün akşam uçakla Adıyaman'a getirilen Tankçı Uzman Çavuş Musa Vuruşkan için ilçe merkezinde bulunan 15 Temmuz Şehitleri Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Vali Abdullah Erin, milletvekilleri, Adıyaman Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü Metin Alper, şehidin babası Mehmet, annesi Hüsne, eşi Fatma ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin çocukları Oğuzhan (14), Elif (6) ve Berat Muhammed (5) ise cenaze törenine askeri üniformalar giyerek katıldı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken şehidin babası Mehmet Vuruşkan görevliler tarafından teselli edilirken, eşi Fatma ve annesi Hüsne ise uzun süre gözyaşı döktü. Gelini Fatma ve torunlarıyla birlikte oğlunun tabutuna sarılıp gözyaşı döken şehidin annesi Hüsne Vuruşkan, "Siz ağlamayın. Sizin yerinize ben ağlarım" dedi. Tabuta sarılan Vuruşkan ailesi, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirilirken, sinir krizi geçirenlere sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi. Şehidin büyük oğlu Oğuzhan törende tabutun önünde duran babasının fotoğrafını uzun süre öperek ağladı.

Tabutuna tankçı beresi konulan şehit Uzman Çavuş Vuruşkan'ın cenazesi, İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü tarafından öğle vakti kıldırılan cenaze namazının ardından helallik alınarak götürüldüğü Hamzalar Köyü'nde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Turan Özdemir Caddesi

- 15 Temmuz Camisi

- Toplanan kalabalık

- Güvenlik önlemi alınması

- Yakınlarının tabuta sarılarak ağlaması

- Oğlunun babasının fotoğrafını öpmesi

- Cenaze namazı kılınması

- Dua edilmesi

- Cenazenin cenaze aracına alınması

- Eşi, çocukları ve babası

- Tabutun üzerine Tankçı beresi konulması

- Tören mangasının karşılaması

- Kalabalıktan görüntü

- Cenaze aracının ayrılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-Ahmet Korkmaz-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 200 MB

